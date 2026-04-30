Mayra Solari arremete contra Gabriela Herrera y afirma que estuvo con su esposo: "Ella se grabó"

Gabriela Herrera se encuentra en el centro de la polémica en 'La Granja VIP' por su cercanía con Diego Chávarri, pese a que él mantiene una relación. La controversia traspasó el reality luego de que Mayra Solari, examiga de la bailarina, la acusara de haberse involucrado con su esposo y revelara más detalles sobre este conflicto.

Mayra Solari acusa a Gabriela Herrera de meterse con su esposo

Al inicio del reality, Gabriela Herrera fue señalada como "roba maridos" por parte de Samahara Lobatón, quien aseguró que una amiga suya se vio afectada porque la bailarina habría viajado para involucrarse con su esposo, incluso ingresando a su vivienda.

Esa amiga es Mayra Solari, quien en conversación con el pódcast 'Q' Bochinche!' reafirmó su versión y sostuvo que Herrera se habría involucrado con su pareja, conocido como 'Bryancito'. Además, aseguró que existirían imágenes y videos que la propia Gabriela habría compartido en su cuenta de Instagram, a través de la opción de "close friends".

"Así es (existe la historia de IG) ese video me lo pasaron como tres personas. Pero ella sí se ha grabado, sí se quedó con él y se ha grabado en la casa de él en Miami. Es más yo discutí con él (su esposo) y me dijo que sí que se había quedado por allá y no se qué", comentó la modelo.

Mayra Solari niega haberse casado por papeles

Además, Mayra Solari también se pronunció sobre los rumores que señalaban que su relación con Bryan no sería real y que habría contraído matrimonio solo por papeles para permanecer en Estados Unidos, algo que negó de manera rotunda.

"Yo lo que quería aclarar en realidad es que están diciendo que yo me casé por papeles y eso no es verdad porque mi esposo es cubano, yo no quiero tener pasaporte cubano, no me interesa. Nada que ver, eso es totalmente falso, yo tengo pasaporte italiano también, o sea, por ahí no va el tema. Y si hubiera sido así, Gabriela no tenía por qué haberse metido", declaró.

Como se recuerda, semanas atrás, la amiga de Samahara Lobatón contactó a la tiktoker 'La Mana' para lanzar graves acusaciones contra Gabriela Herrera, señalándola de haberse involucrado en su relación y dejando entrever que no sería la primera vez.

"Hola. Soy Mayra Solari. La que a Gabriela Herrera le robó el marido aquí en los yunaites. Al parecer, no es el único marido que roba. Ella vino hasta Miami a *** con mi esposo. Chisme es chisme mana", se lee en el mensaje difundido.

En conclusión, Mayra Solari salió al frente para reafirmar sus acusaciones contra Gabriela Herrera, negando además los rumores sobre su matrimonio y defendiendo la legitimidad de su relación.