Magaly Medina reflexiona sobre su paso por prisión: "Me hizo mucho más resistente"

Magaly Medina recordó uno de los momentos más difíciles de su vida. En "Magaly TV La Firme", la conductora recordó su paso por la cárcel. Lejos de evitar el tema, se mostró firme y aseguró que esa etapa, aunque difícil, la ayudó a crecer como persona.

Magaly Medina recuerda su encarcelamiento

La conductora Magaly Medina volvió a tocar uno de los momentos más duros de su vida. En su programa "Magaly TV La Firme", la popular 'Urraca' se mostró sincera y habló de su paso por la cárcel, dejando una reflexión que no pasó desapercibida.

Aunque han pasado varios años, el tema sigue generando interés. Y esta vez, fue ella misma quien decidió recordar lo vivido y contar cómo ese momento la marcó. Magaly recordó que en octubre de 2008 ingresó al penal Santa Mónica, luego de ser sentenciada por difamación tras publicar unas imágenes relacionadas con Paolo Guerrero.

"Esta prisión se debió a que yo publiqué en mi revista Magaly TV, tenía una en aquel entonces en el 2007, unas fotografías que fueron las causantes de que una jueza dijera que yo había difamado a Paolo Guerrero. Cuando no se tomó en cuenta ni siquiera el hecho de que habían testigos que lo habían visto a él más allá de las 8 de la noche. Él dijo que tenía permiso hasta esa hora", señaló.

Según explicó, el caso tuvo varias versiones y situaciones que hasta hoy le generan dudas. Con estas palabras, dejó en claro que no comparte cómo se manejó ese proceso.

"Todo el mundo cambió. Primero dijeron que él no tenía permiso, luego que sí tenía permiso, en fin, todo se puso en ustedes saben cómo es el mundo del fútbol", afirmó.

La periodista también recordó que estuvo en prisión durante dos meses y medio. Un tiempo que, según ella, fue difícil, pero que también le dejó una enseñanza importante. Durante el programa, se mostraron imágenes de esa etapa, lo que hizo que Magaly se emocione y reflexione sobre lo que vivió.

"Me hizo mucho más resistente"

Lejos de quedarse en el pasado, la conductora aseguró que ese momento la ayudó a fortalecerse como persona. Su mensaje fue claro: las caídas no son el final, sino una oportunidad para seguir adelante.

"Sin embargo, yo jamás podré... siempre que miro estas imágenes, creo que esto me hizo mucho más resistente, muy resiliente. Y creo que cuando tienes una caída, lo importante no es quedarte en el piso, es tener el valor de levantarte y volver a caminar con la cabeza bien en alto como lo hacemos desde entonces", expresó.

Magaly dejó ver que, aunque fue una etapa complicada, logró salir adelante con más fuerza. Para ella, lo importante fue no rendirse. Además, resaltó que esa experiencia no frenó su carrera. Por el contrario, la impulsó a seguir trabajando y mantenerse vigente en la televisión.

En conclusión, Magaly Medina volvió a recordar su paso por prisión en su programa y explicó cómo vivió ese proceso, desde su ingreso al penal Santa Mónica hasta las dudas que aún mantiene sobre el caso. Además, señaló que estuvo recluida durante dos meses y medio y que esa etapa sigue siendo parte importante de su historia personal.