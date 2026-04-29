Susy Díaz muestra su nuevo departamento y lanza advertencia: "No me vayan a hacer macumba"

Susy Díaz reapareció en televisión para mostrar su nueva etapa tras mudarse a un departamento propio. En un enlace con América Hoy, enseñó su vivienda y explicó por qué decidió dejar de convivir con su hija Florcita Polo y sus nietos.

Un nuevo espacio para empezar de cero

Durante el enlace, Susy Díaz recorrió su departamento y enseñó su dormitorio principal y la habitación de visitas, ambos decorados en tonos blancos, una elección que, según explicó, responde a su intención de recuperar la paz y la armonía en su vida diaria.

Además, el reportero del programa destacó que la exvedette se instaló con lo esencial, priorizando la comodidad básica mientras termina de acondicionar el lugar. Ella misma detalló algunos elementos personales que no podían faltar en su nueva rutina.

"Tengo mi ropita, todo rojo, tengo cámaras, desde mi celular puedo monitorear todo, acá está mi peluca rubia, mi cabello ya creció", comentó, evidenciando su característico sentido del humor.

También mostró su cocina, donde ya cuenta con electrodomésticos, aunque señaló que aún espera la instalación de reposteros para completar el ambiente. En cuanto a la habitación de visitas, aclaró que está destinada a recibir amigas y no a iniciar nuevas relaciones sentimentales.

"No es para galanes, ya me jubilé, quiero estar sola y tranquila. No tengo pareja que me estrese, pero mis perros me estresan. No hay galán pero hay galón", dijo entre risas.

En otro momento, sorprendió al revelar un temor muy particular relacionado con prácticas esotéricas. "Cuidado en la puerta no me vayan a echar la macumba. La vez pasada me echaron alpiste, pimienta voladora, una cosa negra me echaron ahí", añadió.

La convivencia con Florcita Polo motivó su decisión

Más allá de los detalles de su nuevo hogar, Susy Díaz explicó que su mudanza fue consecuencia directa de las dificultades en la convivencia con su hija y sus nietos. Desde 2022, ambos compartían una vivienda en Salamanca, situación que con el tiempo alteró su estilo de vida.

"Mi vida cambió, ¿no? Yo vivía sola, no estaba mi hija, mis nietos, hasta las ocho de la mañana, qué felicidad, ¿no? Flor se muda con mi nieto más los nueve perros. No, no duermo bien, no duermo tranquila. Entonces, he venido acá a buscar paz, tranquilidad, ya que Flor sea responsable, ¿no? Que ella vea...", expresó con franqueza.

La excongresista dejó en claro que la decisión no fue impulsiva, sino el resultado de un proceso en el que priorizó su salud y descanso. A pesar de ello, aseguró que el vínculo con su hija no se ha quebrado.

"No me he alejado totalmente de mi hija, de mis nietos, porque siempre estamos ahí conversando... de repente ella tiene que ir a trabajar y tengo que otra vez regresar para allá", añadió, evidenciando que mantienen contacto constante y apoyo mutuo.

En conclusión, el cambio de vivienda de Susy Díaz marca una nueva etapa en su vida, enfocada en recuperar su tranquilidad sin romper los lazos familiares. La excongresista ha optado por priorizar su bienestar personal, adaptándose a una rutina más independiente.