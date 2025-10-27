¡Vuelve a la política! Susy Díaz será precandidata a diputada en las elecciones del 2026

RADIO KARIBEÑA EN VIVO
La exvedette y excongresista Susy Díaz fue anunciada como precandidata para las elecciones generales de 2026.

27/10/2025

Susy Díaz, exvedette y excongresista, podría regresar a la política peruana. La presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, sorprendió al anunciar oficialmente que Susy será precandidata a diputada en las elecciones generales de 2026.

Susy Díaz es anunciada como precandidata a diputada

La carismática Susy Díaz vuelve a dar que hablar, esta vez no por sus frases o canciones, sino por su regreso a la política peruana. La exvedette y excongresista fue presentada oficialmente como precandidata a diputada para las elecciones generales de 2026 por el partido Somos Perú.

El anuncio lo hizo la presidenta del partido, Patricia Li Sotelo. A través de su cuenta de Facebook, compartió fotos del encuentro con Susy y otros invitados.

"Lindo domingo disfrutando un delicioso almuerzo con grandes amigos, Susy Díaz, Manuel Gustavo Montoya Chávez, Emma Damián y Alexis Bryan Atencio Díaz en el Cascajal. Susy precandidata a Diputada por nuestro amado partido. JUNTOS SOMOS FUERTES. Un solo corazón", escribió Li.

La noticia causó revuelo inmediato en redes sociales. Horas después, la propia Susy Díaz confirmó su precandidatura compartiendo la publicación de Patricia Li.

"Sí, pasamos un lindo domingo", escribió Susy Díaz, confirmando así su precandidatura tras el almuerzo con Patricia Li.

Su nombre rápidamente se volvió tendencia, con decenas de comentarios que recordaban su paso por el Congreso en los noventa. Algunos usuarios la felicitaron por volver a la política, mientras que otros expresaron sorpresa y curiosidad por verla nuevamente en campaña.

"Vive la vida y no dejes que la vida te viva, un solo corazón", "¡Excelente, sigamos asi! A paso de vencedores ", fueron algunos de los comentarios en la publicación de la presidenta del partido.

De vedette a congresista 

Susy Díaz se hizo conocida en el mundo artístico por su carrera como bailarina y cantante, pero en 1995 sorprendió a todos al ganar una curul en el Congreso representando al Movimiento Independiente Agrario (MIA). Su campaña fue tan peculiar como ella: usó lentejuelas, frases ingeniosas y su número 13, el mismo que se tatuó como símbolo de buena suerte.

Durante su gestión, Susy impulsó propuestas sociales, aunque su paso por el Parlamento también estuvo rodeado de polémicas. Años más tarde, fue investigada por presunto cohecho, pero en 2023 la Fiscalía de la Nación anuló su sentencia y confirmó que no existían pruebas de corrupción.

Con su historial limpio, la artista ha mantenido presencia en televisión y redes, siempre con su estilo alegre y espontáneo. Ahora, quiere aprovechar esa conexión con el público para volver a la política. Su regreso representa para muchos una segunda oportunidad.

El anuncio ha generado opiniones divididas, pero nadie puede negar que Susy Díaz sigue siendo un personaje que atrae miradas y titulares. Con su estilo único, la excongresista promete una campaña colorida y llena de energía.

En conclusión, Susy Díaz fue presentada como precandidata a diputada por el partido Somos Perú con miras a las elecciones generales de 2026. Su postulación marca su retorno a la vida política tras varios años alejada del Congreso. La noticia generó diversas reacciones en redes sociales y medios, donde se recordó su anterior paso por el Parlamento y su trayectoria pública en el ámbito artístico y mediático.

