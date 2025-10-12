'El Valor de la Verdad': Beto Ortiz estrenará edición especial en medio de crisis política: "Opinamos sin miedo"

En medio de la crisis política que atraviesa el Perú tras la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como nuevo presidente de la República, Beto Ortiz anunció una edición especial de su programa El Valor de la Verdad. La transmisión se realizará este domingo 12 de octubre y estará enfocada en analizar la compleja coyuntura que enfrenta el país.

Beto Ortiz estrenará 'El Valor de la Verdad de los políticos'

Hace unos días, la eliminación del avance de El Valor de la Verdad de Nadeska Widausky en Instagram generó especulaciones entre los seguidores. Frente a los rumores, Beto Ortiz confirmó que este domingo estrenará una entrega dedicada a la política, resaltando la gravedad de la situación nacional.

"Es imposible hacerse el loco cuando estamos viviendo una situación tan dramática como la que nos toca. Lo que ha pasado en el Perú, por más que algunos crean que es para celebrar, es gravísimo, porque se pelotea a nuestro país de una manera lamentable y vergonzosa El país no es un juguete...En los últimos diez años, el país ha pasado de mal en peor, de gobernantes corruptos a más corruptos...", declaró en entrevista con Infobae Perú.

El periodista compartió a través de las redes de Panamericana Televisión y su cuenta personal un avance del programa, titulado El Valor de la Verdad de los políticos. Según Ortiz, el cambio en la programación responde a la necesidad de abordar temas políticos y ofrecer un análisis crítico sobre los recientes cambios en el gobierno.

"El país está viviendo momentos difíciles... y hay verdades que no se pueden callar. Este domingo, El Valor de la Verdad trae una edición especial, con @betoortiz28 diciendo lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir", se lee en la publicación.

Estreno y expectativas del programa

La emisión política se transmitirá este domingo 12 de octubre a las 10:00 p. m., tanto por Panamericana Televisión en señal abierta como en el canal de YouTube del espacio. Aún se desconoce si la edición mantendrá el formato tradicional con un invitado frente al polígrafo, 21 preguntas y una verdad reveladora, pero Ortiz adelantó:

"Opinamos sin miedo y sin camisetas políticas sobre la crisis que sacude nuestro país".

Aunque no se ha anunciado el primer político que ocupará el famoso sillón rojo, se espera que el estreno genere un fuerte impacto mediático. Ortiz aseguró que esta versión será tan intensa como las entregas anteriores con figuras del espectáculo, pero con un enfoque más crítico y orientado a la coyuntura nacional.

Por su parte, la versión original de El Valor de la Verdad, centrada en celebridades, aún no tiene fecha de regreso. Sin embargo, el periodista ya grabó varias entregas, lo que confirma que el programa continúa en producción y que, tras esta etapa política, retomará sus contenidos habituales en las próximas semanas.