Susy Díaz descarta volver a la política pero anuncia la candidatura de su hija: "Con la humidad se llega lejos"

Susy Díaz sorprendió a todos al revelar que no regresará al Congreso como muchos esperaban. Luego de que circular una foto suya como precandidata a diputada, la exvedette decidió aclarar la situación y sorprendió al confesar que su sucesora será Flor Polo.

Susy Díaz confiesa que no postulará como diputada

La carismática Susy Díaz dejó a todos con la boca abierta al confirmar que no volverá al Congreso. Y aunque muchos pensaban que volvería a la política con fuerza, la exvedette aclaró que no podrá aceptar la propuesta por "motivos personales".

"Quiero agradecer a la presidenta Patty Li del partido Somos Perú por la invitación de regresar a la política, pero con mucha pena no voy a poder por temas personales y por el gran apoyo que siempre tengo de mis fieles seguidores", dijo Susy en un video que compartió en sus redes sociales.

Su respuesta generó sorpresa entre sus seguidores, que ya se imaginaban verla de nuevo en campaña como hace 30 años, cuando logró llegar al Congreso con el famoso número 13 pintado en su derriere. Sin embargo, esta vez, la rubia decidió dar un paso al costado.

"Espero que me entiendan y comprendan", añadió con emoción, sin revelar más detalles sobre los motivos de su decisión.

Flor Polo sería precandidata a diputada

Pero ojo, porque aunque Susy no volverá a la política, ya tiene una sucesora lista para seguir sus pasos: su hija Florcita Polo. Durante una entrevista con "América Hoy", la excongresista confirmó que Flor será la que postule en su lugar.

"¿De repente a Flor no le nace?", le preguntó la reportera, a lo que Susy respondió sin dudar: "Ella va a ir". "¿Ella sí se va a lanzar en estas elecciones que vienen?", insistió la periodista. "Sí. (¿Se va de repente al Congreso o la ves como una futura presidenta del país?) No, yo creo como diputada".

Además, sobre lo prepara que estaría Flor para el cargo, Susy reveló que su hija tiene estudios universitarios. Sin embargo, comentó que no tiene título ni cartón de bachiller.

"Florcita estudió cinco años en la universidad, Ciencias de la Comunicación, y yo siempre estaba atrás de ella que saque su título. 'Qué importa', dije, 'cartón de bachiler', nada. (Decía:) 'que tengo que atender a mis hijos, que el colegio, la vida'. Ponía peros", contó entre risas.

@ameg_pe 30.10.25 | Susy Díaz revela que no regresará al Congreso pero su sucesora será Flor Polo. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Fiel a su estilo, Susy Díaz aprovechó el momento para aconsejar a su hija señalando los valores que deben estar presentes. Recalcó también sus propios logros cuando fue congresista entre 1995 y 2000.

"Con la humildad uno llega muy lejos y ser transparente. Bueno, yo presenté 120 proyectos de ley, me aprobaron 34 y tengo la experiencia de haber estado del año 95 al año 2000 en el Congreso, y eso ha servido para demostrar que sin tener estudios universitarios pude dejar proyectos de ley", dijo orgullosa.

Un legado familiar

La decisión de Susy marca el fin de una etapa política, pero también el inicio de una nueva para su hija Flor. Y aunque aún no se sabe si finalmente se lanzará oficialmente como candidata, la idea ya empezó a sonar fuerte.

Con su habitual sinceridad, Susy dejó claro que confía en la capacidad de su hija y que, si sigue sus consejos, puede llegar muy lejos. La excongresista recalcó que con la humildad se llega lejos dejando abierta la posibilidad de ver pronto a Florcita Polo como en el Parlamento.

En conclusión, la decisión de Susy Díaz de no volver al Congreso marca un giro inesperado en su trayectoria pública. Aunque había generado expectativa por un posible regreso a la política, la excongresista optó por dar un paso al costado y ceder el protagonismo a su hija Flor Polo. Su anuncio deja abierta la posibilidad de que su legado no solo siga vivo en la farándula sino también en la política.