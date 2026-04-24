Susy Díaz deja su propia casa tras problemas de convivencia con Florcita Polo: "No dormía tranquila"

Susy Díaz sorprendió al contar que dejó la casa que compartía con su hija Florcita Polo y sus nietos. La excongresista decidió mudarse sola para recuperar su tranquilidad y cuidar su salud. La popular 'Tía Chuchi' explicó que la convivencia ya no era la misma y que su descanso se había visto afectado con el paso del tiempo.

Susy Díaz se cansó de Florcita Polo y abandona su hogar

Susy Díaz tomó una decisión que ha dado que hablar: dejó la casa donde vivía con su hija Florcita Polo y sus nietos en Salamanca para empezar una nueva etapa sola. La excongresista optó por priorizar su tranquilidad y su salud. Según contó, la convivencia fue cambiando con el tiempo y eso terminó afectando su descanso y su rutina diaria.

La popular 'Tía Chuchi' explicó que su vida dio un giro cuando dejó de vivir sola con su hija Flor. Empezó a compartir su hogar con más personas y hasta mascotas. Detalló que tras eso la calma se perdió. Por ello, decidió tomar distancia para sentirse mejor.

"Mi vida cambió, ¿no? Yo vivía sola, no estaba mi hija, mis nietos, hasta las ocho de la mañana, qué felicidad, ¿no? Flor se muda con mi nieto más los nueve perros. No, no duermo bien, no duermo tranquila. Entonces, he venido acá a buscar paz, tranquilidad. Ya que Flor sea responsable, que ella vea", señaló a "Magaly TV La Firme".

La decisión no fue impulsiva. Desde hace tiempo, Susy ya venía mostrando su incomodidad por la convivencia y algunos temas económicos.

"No la puedo botar de mi casa. No paga alquiler, agua ni luz", había dicho antes a Trome, dejando ver que la situación ya venía cargada.

Ahora Susy vive en un departamento más pequeño, pero donde se siente más cómoda y en paz. Para ella, lo importante ya no es el tamaño, sino su bienestar. El cambio ha sido grande, pero necesario para recuperar su calma.

"Este es un dormitorio... es chiquito mi dormitorio... para mí sola, ¿no? Para que estar acá tranquila", contó. Además, explicó en "Magaly TV La Firme" que todo en su nuevo hogar tiene un propósito: "Y todo lo he decorado blanco... porque quiero tener paz y tranquilidad. (¿Y tus nietos han venido acá?) Hasta ahorita no han venido. Es que están en el colegio, pues".

Sigue cerca de su familia y sobre la vida de Flor con Luiggi

A pesar de la mudanza, Susy dejó claro que no se ha alejado de su hija ni de sus nietos. La relación se mantiene, aunque ahora con un poco más de distancia. Además, aseguró que sigue muy pendiente de los pequeños, a quienes ayudó a criar, y que los visita cada vez que la nana tiene días libres.

"No me he alejado totalmente de mi hija, de mis nietos, porque siempre estamos ahí conversando. De repente, ella tiene que ir a trabajar y tengo otra vez que regresar para ella. O sea, soy bien hogareña, tengo dos hogares. Y los fines de semana, que se va la señora que nos ayuda en la casa, necesita apoyo", aseguró.

Cabe señalar que, hace dos semanas, la pareja de Flor, Luiggi Yarasca, fue captado ingresando a la casa de Susy en Salamanca. Sin embargo, la excongresista asegura que se mudó hace tres semanas, lo que indicaría que él habría entrado cuando ella ya tenía una semana fuera del lugar. Sobre la vida personal de su hija, Susy evitó profundizar, pero dejó frases que llamaron la atención y reflejan su postura actual.

"(¿La pareja de Flor podía ingresar?) La verdad que no he visto. No sé... el doctor me ha dicho: 'Tienes una edad, vive tu vida. No estés viviendo la vida de tu hija'", comentó. "(El 9 se les ve a ellos ingresar a tu casa) No sé, porque yo me he mudado acá, ojos que no ven, corazón que no siente", dijo. "(¿Podría vivir ahí, si es que lo desea Flor?) No sé nada. Y si estás decretando, cancela", señaló.

Hace tiempo, Susy ya había dejado entrever que no mantiene una buena relación con su yerno. Esta reciente visita de Luiggi Yarasca no habría sido de su agrado y vuelve a evidenciar cierta distancia. La situación refleja el momento que atraviesa el vínculo entre Susy y su hija Florcita, marcado por tensiones y posturas cada vez más claras.

En conclusión, Susy Díaz decidió priorizar su tranquilidad y dejar su casa, en la que vivía con Florcita Polo, marcando así un quiebre en su convivencia. Aunque mantiene el vínculo con su hija y sus nietos, ahora apuesta por un espacio propio donde pueda estar en paz.