Gustavo Salcedo llevó a su saliente al mismo lugar donde pasó la noche con Maju Mantilla ¿Su nidito de amor?

Hace unos días, se reveló que Gustavo Salcedo estaría saliendo con una nueva joven tras separarse de Maju Mantilla. Aunque llamó la atención que la expareja hayan pasado una noche juntos en un departamento del sur, ahora resulta que el deportista habría llevado días antes a su saliente al mismo lugar.

Tras las imágenes emitidas por el programa 'Amor y Fuego', Magaly Medina revela que también estuvieron siguiendo a Gustavo Salcedo días previos. Entonces, mostraron las imágenes del 29 de enero de 2026, donde captaron al deportista recogiendo a la joven María Pía Vallejos de su centro trabajo.

Después se observa como la acompaña a un lugar, realiza compras en un centro comercial para finalmente irse camino a su departamento en la playa Señoritas de Punta Hermosa. Esto sucedió días previos a que Gustavo Salcedo llevara a Maju Mantilla al mismo lugar completamente solos, ya que sus hijos estaban con los abuelos.

Esto causó mucha extrañeza para la conductora de televisión porque tildó al departamento del sur como el 'nidito de amor' de Gustavo Salcedo, donde pasó la noche primero con su saliente María Pía Vallejos y después con Maju Mantilla.

Magaly cuestiona al ex de Maju Mantilla

La conductora Magaly Medina queda con una gran interrogante ya que le parece curioso que Gustavo Salcedo lleve a la nueva y a la ex al mismo lugar, pero en diferentes días sin la presencia de nadie más.

"Gustavo Salcedo lleva al mismo departamento a la exesposa y a la saliente. ¿Qué habrá sentido Maju? él había llevado a su saliente veterinaria... es su nidito de amor de él", comentó.

Así mismo, señaló que el deportista debería ser más sincero con sus acciones, ya que así sea iniciar una relación primero como salientes, debería primar la honestidad.

"Creo que las cosas hay que jugarse limpiamente siempre, creo que cuando comienzas una relación o estas tanteando creo que la franqueza y la honestidad debería ser el principio. Relación que empieza con ocultamientos, es algo que está naciendo de por sí, chueca", señaló la conductora de TV.

De esta manera, Magaly Medina mostró las imágenes donde Gustavo Salcedo está llevando a su ex Maju Mantilla y a su nueva saliente María Pía Vallejos al mismo departamento en el sur. Causando una gran interrogante sobre el tipo de relación que tendría el deportista con ambas mujeres.