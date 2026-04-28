Magaly encara al 'Loco' Wagner por contar que es su amigo frente a Paolo Guerrero: "¿Cómo le dices eso?"

La conductora Magaly Medina no se quedó callada y le jaló las orejas al productor Christian Wagner, conocido como 'Loco' Wagner, por una confesión que dio en pleno podcast, nada menos que frente al futbolista Paolo Guerrero.

Magaly cuestiona al 'Loco' Wagner por mencionarla frente a Guerrero

Todo comenzó cuando el popular 'Loco' Wagner contó, como si nada, que es amigo de Magaly Medina. El detalle es que lo hizo delante de Paolo Guerrero, con quien la 'Urraca' tuvo un fuerte enfrentamiento en el pasado. Ese momento generó tensión y no tardó en volverse viral.

Fiel a su estilo directo, Magaly reaccionó y lo encaró sin filtro. En la entrevista en "Magaly TV La Firme" con su extrabajador, mencionó el tema entre risas.

"Otro día no le vayas a decir a Paolo en su cara que eres amigo mío", dijo Magaly Medina al 'Loco' Wagner. "Le dije, oye le dije", respondió sonriendo.

Pero Magaly insistió con su reclamo en broma. La periodista se mostró sorprendida por la confianza con la que Wagner habló del tema frente a Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro.

"Pucha, ¿cómo le dices eso? Y a Miyashiro también le dices", añadió, sorprendida por la confianza del productor.

Lejos de quedarse callado, Wagner contó más detalles de ese momento y hasta resaltó una parte poco conocida de la conductora. Su frase dejó a los conductores en shock, ya que no todos ven ese lado de Magaly. Sin embargo, él aseguró que sí lo conoce y que lo ha vivido de cerca.

"No. Y además yo dije: 'Bueno la tía Magaly tiene un lado humano muy muy bacán' y me miraban (desconcertados)", comentó.

Como era de esperarse, Magaly no dejó pasar el comentario y respondió con ironía. Con eso, la conductora dejó en claro que su imagen pública no siempre refleja todo lo que es en realidad.

"Ellos no lo conocen, ninguno de los dos ja ja ja ja, no conocen ni conocerán ese lado", soltó Magaly entre risas.

El silencio de Paolo Guerrero

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la reacción de Paolo Guerrero cuando el 'Loco' Wagner confesó que Magaly Medina era su amiga. El futbolista escuchó todo, pero decidió no opinar. Su silencio dijo mucho. Para muchos, fue una forma de evitar entrar en polémicas del pasado, ya que su historia con Magaly es bien conocida en la farándula peruana.

"Con la tía Magaly. Mi vieja estaba un poco... Tenía un sinsabor porque me decía: 'Pucha, pero Magaly no es una buena persona. Magaly es una mala persona'. Y además yo necesitaba la chamba. Además es mi amiga, genuinamente lo es. Me tiene un cariño súper especial. La señora tiene un lado malévolo muy marcado y tiene un lado humano de ptmr", fue lo que dijo Wagner.

Este episodio hizo que muchos recordaran el enfrentamiento legal que tuvieron Magaly y Guerrero hace años, uno de los casos más comentados en el espectáculo nacional en donde la conductora terminó presa. Por eso, que alguien mencione una amistad con la conductora frente a él no es un tema menor.

En conclusión, la confesión del 'Loco' Wagner generó un momento incómodo que Magaly Medina no dejó pasar, aunque todo terminó entre bromas. El episodio volvió a poner sobre la mesa su historial con Paolo Guerrero y cómo ciertos temas aún generan tensión. Al final, una simple frase bastó para encender la polémica y recordar que, en la farándula, cualquier detalle puede dar de qué hablar.