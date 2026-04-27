Magaly aconseja a Alejandra Baigorria mirarse en un espejo: "Deberías ver lo valiosa que eres"

El último fin de semana, Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su primer aniversario como casados en medio de la polémica por ampay, pero separados. Ante esto, Magaly aconseja a la empresaria que se merece alguien más que solo el chico reality.

Magaly sobre el primer año de casados de Baigorria y Palao

Durante su programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora de televisión comentó sobre el primer año de casados que cumplieron Alejandra Baigorria y Said Palao el pasado domingo 26 de abril. Como se recuerda, ambos se encontraban en medio de la polémica hace un poco más de un mes tras ampayar al chico reality en un yate con varias mujeres.

Ante esto, la periodista no dudó en arremeter señalando que en un año de haber realizado su gran boda de ensueño, han pasado por muchas dificultades que matrimonios de más años ni siquiera lo han pasado.

"Este matrimonio que en un año ha vivido más tormentas que muchos que han cumplido 25 años de casados o las bodas de oro, pero ahí siguen tercos y juntos. Ellos no han vivido, han sobrevivido este año", declaró en TV.

Aconseja a la 'Gringa de Gamarra'

En otro momento, la 'urraca' decide aconsejar a la empresaria por todo lo que viene pasando. Así mismo, Magaly Medina elogia la gran mujer trabajadora y bella que es, pero que estaría acompañado por un hombre que aparentemente no la apreciaría o merecería como se debe, ya que le causaría muchos estragos y problemas por sus acciones.

"Es una lástima porque es una chica que debería mirarse al espejo y ver lo valiosa que es, lo guapa que es, la gran mujer que es, lo trabajadora que es. Estoy segura que si te miras con detenimiento al espejo, vas encontrar que te mereces mucho más de lo que tienes, que te mereces mucho más que un Said al lado de estatua o causándote tantos dolores de cabeza y suponemos, que tanto sufrimiento y mucho llanto", declaró la conductora de TV.

De esta manera, Magaly Medina decide arremeter por el primer año de casados de Alejandra Baigorria y Said Palao en medio de polémica, y una supuesta reconciliación a pesar de haber celebrado su aniversario separados. Además, la conductora de TV no dudó el elogiarla señalando que debería valorarse mucho más al mirarse al espejo y ver qué hombre sí realmente merece estar a su lado.