Pamela Franco es denunciada por difamación por el padre de su hija: "Todo lo que dije es verdad"

Como se conoce, Pamela Franco ha estado contando varios detalles que vivió con el padre de su hija después que se separaron y relacionados a los cuidados de su pequeña. Ahora, el cantante de cumbia decidió tomar cartas en el asunto y denunciarla por difamación, pero la artista se defiende.

Pamela Franco responde a carta notarial de cantante de cumbia

En el programa 'Entrometidos', Pamela Franco acudió para hablar de su nuevo lanzamiento con Melanie Martínez, pero le revelaron la carta notarial que le envió el padre de su única hija donde la denuncia por difamación y calumnia. Ante esto, la intérprete decide responder de manera clara y señala que no se va a rectificar porque todo lo que contó es cierto.

"Mi abogada va a responder esa carta notarial, no pienso rectificarme de nada porque todo lo que he dicho es verdad, yo me ratifico (¿Tienes pruebas?) Cuando yo dije fui clara, él lo quiere distorsionar. Él es una persona muy confianzuda y por esta palabra no me pueden mandar carta notarial y los comportamientos que ha tenido conmigo después de, le pedí las llaves", declaró.

¿Qué dice en la carta notarial?

En la carta notarial, el reconocido cantante de cumbia deja en claro que las declaraciones que ha dado Pamela Franco en su contra son falsas y pide que se rectifique en un plazo de 48 horas.

"Ha mancillado sistemática y reiteradamente mi imagen pública. En dichas intervenciones, usted ha afirmado de manera falsa que "SOY UN MAL PADRE Y UN MAL HOMBRE", alegando que en el cumpleaños de nuestra hija menor no quise que asistiera mi hija mayor, y que yo estoy dañando emocionalmente a mi hija mayor y OTRAS AFIRMACIONES FALSAS", se menciona en el documento.

Además, en la carta notarial el padre de su niña empieza a mencionar cada una de sus declaraciones como aparentemente haber mandado a voceros a sacar a su hija mayor, de haber entrado a su casa y su cuarto sin permiso, de haberlo mantenido en su relación y más.