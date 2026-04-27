Maju Mantilla acude al trabajo de Gustavo Salcedo y tiene inesperada reacción ante preguntas sobre María Pía

Maju Mantilla reapareció en medio de la atención mediática luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, continuara en salidas con la veterinaria María Pía Vallejos. Esta vez, la conductora fue vista acudiendo a la oficina del padre de sus hijos y, a su salida, fue abordada por la prensa, que intentó obtener sus declaraciones sobre la situación.

Maju Mantilla es captada en la oficina de Gustavo Salcedo

El programa 'Amor y Fuego' difundió imágenes del pasado viernes 24 de abril donde se observa a Maju Mantilla cerca del centro de trabajo de su aún esposo, Gustavo Salcedo. En un inicio, la conductora caminaba en otra dirección, pero minutos después regresó y finalmente ingresó a las instalaciones de la empresa, donde permaneció aproximadamente 30 minutos.

Uno de los detalles que llamó la atención fue que el vehículo de la exreina de belleza ya se encontraba estacionado en el exterior del lugar, lo que generó dudas sobre su recorrido previo antes de ingresar al establecimiento.

Al salir, Maju fue abordada por un reportero del espacio, quien le consultó sobre las declaraciones de María Pía Vallejos, que la acusó de haberla "invalidado" tras negar su vínculo con Gustavo Salcedo.

"Perdóname, no voy a hablar. Gracias", fue la respuesta de la exMiss Mundo sin dejar de caminar.

El periodista insistió con nuevas preguntas, mencionando además que María Pía Vallejos habría sido vista en el mismo centro laboral de Gustavo Salcedo. Sin embargo, Maju Mantilla mantuvo silencio y no dio declaraciones.

La reacción de Maju Mantilla llamó la atención debido a que anteriormente sí se había pronunciado sobre el tema, negando que la joven veterinaria fuera saliente de su aún esposo y dejando entrever que con Gustavo Salcedo seguirían intentando retomar su relación tras señalar que ambos aún se amaban.

María Pía Vallejos respondió a Maju Mantilla

Tras las declaraciones de Maju Mantilla, quien aseguró que Gustavo Salcedo no estaría saliendo con María Pía Vallejos y que todo se trataría de un malentendido, el programa 'Amor y Fuego' buscó la versión de la joven veterinaria.

Ante esto, Vallejos se mostró tranquila y reafirmó su vínculo con el deportista, dejando en claro que confía en él pese a la polémica.

"Ella puede decir lo que quiera, pero que no se meta conmigo. Al final yo sé cómo son las cosas, confío en Gustavo y nada más", señaló.

En conclusión, Maju Mantilla decidió esta vez mantener silencio y no pronunciarse, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí salió a negar que Gustavo Salcedo mantuviera una relación con la veterinaria.