Said Palao se ausentará de EEG por lesión y presentan a su reemplazo: ¿De quién se trata?

El reality 'Esto es guerra' vuelve al centro de la polémica por la situación de Said Palao, quien acumuló ausencias que generaron cuestionamientos. En medio de versiones sobre lesiones y desacuerdos, se conoció su verdadero estado de salud y la decisión del programa ante su ausencia.

Diagnóstico médico y reemplazo en el reality

Con el objetivo de esclarecer su estado de salud, la producción del programa decidió acompañar a Said Palao a una clínica, donde se le realizaron diversos exámenes médicos. El competidor manifestó su preocupación ante la posibilidad de una lesión más grave que pudiera alejarlo por un periodo prolongado.

"El miércoles he estado mal con un poco de dolor en la columna y si me dicen que me tienen que operar o que tengo no solo me pierdo una competencia del domingo me pierdo el programa y no sería algo bueno para mi en todo aspecto", declaró desde el centro médico.

Tras las evaluaciones, el diagnóstico descartó una condición de mayor gravedad. El médico determinó que el competidor presenta una contractura muscular, por lo que deberá cumplir con un tratamiento de tres días acompañado de descanso médico. Además, se indicó que su retorno a la actividad física deberá ser progresivo para evitar recaídas.

Debido a esta situación, la producción tomó la decisión de asignar un reemplazo temporal. La conductora Katia Palma anunció la incorporación de Enrique Vargas al equipo de los "Guerreros", quien asumirá el lugar de Palao mientras dure su recuperación.

La medida busca mantener el equilibrio en la competencia, considerando la importancia del participante dentro del equipo y su rendimiento habitual en las pruebas físicas.

@rkt696 Said Palao se ausentará de EEG por lesión y presentan a su reemplazo ♬ sonido original - rkt696

Melissa Loza cuestiona su compromiso con el programa

Paralelamente al tema médico, la polémica creció tras conocerse que Said Palao no asistió a una reunión con la producción del reality el miércoles 22 de abril. Este hecho generó incomodidad entre sus compañeros, especialmente porque no sería la primera vez que el competidor incumple con este tipo de compromisos.

En ese contexto, Melissa Loza tomó la palabra durante la transmisión y cuestionó abiertamente la actitud del integrante de los "Guerreros". La competidora sugirió que el programa no sería su prioridad debido a otras actividades fuera del reality.

"Por favor, si vas a comentar algo, primero ve lo que hay atrás, no es que yo haya querido hacer lo que me da", respondió Said Palao, visiblemente incómodo ante las críticas.

El intercambio elevó la tensión en el set, evidenciando un quiebre en la dinámica del equipo. Mientras algunos respaldaron la postura de Loza, otros consideraron que la situación personal y médica del competidor debía ser tomada en cuenta.

En conclusión, la situación de Said Palao en "Esto es guerra" refleja cómo los problemas de salud pueden impactar directamente en el desempeño y la dinámica de un reality de alta exigencia física. Aunque sus ausencias generaron dudas y críticas, el diagnóstico médico aclaró el panorama y justificó su descanso temporal.