Gia Rosalino sorprende al revelar convivencia con Aldo Miyashiro y su hijo: "Nos llevamos muy bien"

La actriz Gia Rosalino habló sobre su relación con Aldo Miyashiro y confirmó que actualmente conviven tras dos años juntos. Además, señaló que mantiene una buena relación con los hijos del conductor, con quienes comparte el día a día.

Gia Rosalino confirma convivencia con Aldo Miyashiro

Gia Rosalino y Aldo Miyashiro llevan dos años de relación, una etapa en la que han logrado consolidar su vínculo pese a los cuestionamientos que surgieron al inicio, tras el divorcio del conductor con Érika Villalobos y la diferencia de edad de 20 años entre ambos.

En una reciente entrevista con Trome, la actriz de 'Señora del destino' confirmó que ya convive con el conductor de televisión y con uno de sus hijos, en una dinámica familiar que, según explicó, se ha desarrollado con normalidad. Rosalino detalló que la convivencia también incluye la interacción con los hijos de Miyashiro en distintos espacios del hogar.

"Vivimos con uno de ellos y la otra vive en el piso de arriba. Nos llevamos muy bien", comentó la actriz.

Asimismo, señaló que la convivencia es tranquila y que ha logrado una buena conexión con los hijos de su pareja, quienes participan de manera constante en su día a día. Además, destacó el rol de Miyashiro como padre y cómo la incluye en los planes familiares.

"Siempre tienen planes a los que me incluyen", agregó.

La actriz también mencionó que suelen realizar viajes y salidas de fin de semana, lo que ha fortalecido la relación. Para ella, la convivencia es positiva y se ha consolidado sobre la base del respeto, la comunicación y la buena convivencia en el entorno familiar.

¿Gia Rosalino y Aldo Miyashiro tienen planes de boda?

En septiembre de 2025, Aldo Miyashiro llamó la atención al hablar sobre el futuro de su relación con Gia Rosalino durante su paso por el programa 'Preguntas que arden', conducido por Christopher Gianotti. En la entrevista, el actor fue consultado de forma directa sobre la posibilidad de casarse con la actriz de 30 años.

"Hemos hablado de eso en algún momento, tenemos un año y medio. Si tú me preguntas si me quisiera casar con ella, o me puedo casar con Gia, yo te digo que sí me casaría sin ningún problema", respondió, dejando abierta la posibilidad de dar el siguiente paso en su relación.

En conclusión, Gia Rosalino y Aldo Miyashiro han consolidado su relación tras dos años juntos y actualmente conviven, compartiendo el día a día junto a los hijos del conductor, mientras mantienen cercanía con el resto de su familia.