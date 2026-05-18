Novia de Curwen aclara video con otro hombre tras rumores de infidelidad: "Solo fui una mujer saliendo"

Carla Campos Salazar rompió su silencio luego de que en redes sociales empezara a circular un video que generó rumores de una supuesta infidelidad a Víctor Caballero, más conocido como Curwen. La influencer no se quedó callada y aclaró qué pasó realmente.

Novia de Curwen contesta a rumores de infidelidad

Carla Campos Salazar decidió ponerle freno a los rumores que empezaron a circular en redes sociales sobre una supuesta infidelidad a Víctor Caballero, más conocido como Curwen. La influencer fue consultada por un video donde aparece bailando con otras personas y no dudó en responder.

En el clip, se ve a Carla disfrutando con un grupo de amigos, mientras un hombre aparece detrás de ella. Algunos usuarios interpretaron el momento como una posible "prueba" de engaño, pero ella salió al frente para aclarar todo.

A través de una dinámica de preguntas en Instagram, Carla Campos Salazar decidió hablar directamente sobre el video. La joven dejó claro que esas imágenes no son recientes y que pertenecen a una etapa en la que aún no tenía una relación sentimental con Curwen. Además, explicó que solo se trataba de una salida con amigos y se mostró fastidiada por los rumores sobre su vida amorosa actual.

"Y lo peor es que es un video antiguo donde yo no estaba con nadieeee y yo solo fui una mujer saliendo con su grupo de amigos", escribió Carla.

Novia de Curwen responde a rumores de infidelidad. (Instagram)

Con esta frase, la novia de Curwen negó haberle sido infiel al comunicador. También dejó entrever que le parece injusto que una imagen del pasado sea usada ahora para cuestionar su relación.

Carla, quien es hermana de Adriana Campos Salazar, actriz de "Al fondo hay sitio", fue tajante al responder. Para ella, los comentarios no tienen fundamento y nacieron de una mala interpretación del video. Así buscó cerrar el tema y evitar que los rumores sigan creciendo en redes sociales. Además, muchos de sus seguidores resaltaron que la influencer haya decidido aclarar la situación de manera directa.

Curwen y Carla están comprometidos

La relación entre Carla Campos Salazar y Curwen ha sido muy comentada por sus seguidores, sobre todo desde que ambos anunciaron su compromiso. La pareja dio la noticia el 17 de octubre de 2025 y emocionó a sus fanáticos.

La pedida de mano ocurrió en Punta Cana, República Dominicana. Según contó el propio Curwen en el pódcast "Habla Good", todo fue preparado como una sorpresa para Carla, con ayuda de su mejor amiga.

"Carla no sabía que iba a venir, hablé con su mejor amiga. Le pedí que se case conmigo y me dijo que sí", relató el streamer.

Después de la propuesta, Carla compartió imágenes de su anillo de compromiso y mostró su emoción por esta nueva etapa junto a Víctor Caballero. Desde entonces, sus seguidores están atentos a cada paso de la pareja.

En conclusión, Carla Campos Salazar negó los rumores de infidelidad a Curwen y aclaró que el video que circula en redes es antiguo, de una etapa en la que aún no estaba con él. La influencer explicó que solo salió con un grupo de amigos y cuestionó que se use una imagen del pasado para generar polémica. Ahora, Carla busca cerrar el tema y continuar tranquila con su relación y compromiso con el comunicador.