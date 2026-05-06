Samahara Lobatón le envía tierno mensaje a Youna por su cumpleaños: "Te amo y extraño"

Como se recuerda, Samahara Lobatón ha formado un fuerte lazo en los últimos meses con el padre de su hija mayor, Youna. Actualmente, ella se encuentra encerrada en el programa 'La Granja VIP' y desde ahí decidió enviarle una bella dedicatoria por su cumpleaños.

Samahara saluda a Youna por su cumpleaños

El pasado 5 de mayo, Youna cumplió un año más de vida y quien no dudó en dedicarle un mensaje fue Samahara Lobatón. Durante el programa en vivo, la influencer tomó unos pequeños segundos en saludarlo frente a miles de televidentes señalando lo mucho que lo ama.

Así mismo, hubo un momento en la noche donde todo el 'team víboras' le envío un saludo especial con Pati Lorena dando una oración para su pronta recuperación. Además, Lobatón le dedicó otro mensaje afirmando lo mucho que lo extraña y espera que pueda sanarse.

"Feliz cumpleaños Youna, te amo y extraño, quisiera estar contigo hoy día. Te amo, que este año sea de mucha salud, mucho amor y sobre todo mucha paz para ti. que Dios sane todas las dolencias que tiene tu cuerpo", expresó.

Como se recuerda, Youna se encuentra pasando un momento delicado en su lucha contra la leucemia que lo ha llevado a tener tratamientos y cirugías desde hace meses. En ese tiempo ha tenido el apoyo de Samahara Lobatón, quien incluso lo ha visitado con su hija, y también sola antes de entrar a 'La Granja VIP'.

¿Se casarán?

Hace unas semanas atrás, el barbero le envió un ramo de flores a la hija de Melissa Klug donde señala que espera su salida del reality de convivencia para poder casarse con ella y la misma influencer afirma que su boda será en Estados Unidos.

A pesar de que salió una expareja de él afirmando que primero le pidió la mano a ella, él lo negó y que solo fue un anillo entre pareja más nunca le pidió matrimonio. Es así como la relación de Youna con Samahara parece seguir fuerte a pesar de todo lo que vienen pasando y siguen expresando el gran amor que se tienen.

De esta manera, Samahara Lobatón ha sorprendido a Youna al enviarle un tierno mensaje por su cumpleaños número 27 deseándole lo mejor para su salud, que lo extraña y ama mucho. El joven, también compartió este lindo mensaje que dio la madre de su hija en sus redes sociales con emoticones de corazones.