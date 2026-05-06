Melanie Martínez arremete contra el padre de su hija por denuncias: "¿Qué moral puede tener?"

Melanie Martínez vuelve a estar en el centro de la polémica tras pronunciarse sobre el conflicto que mantiene con el padre de su hija. La situación escaló luego de que el reconocido cantante de cumbia decidiera demandarla por presunta difamación y calumnia.

Melanie Martínez explota contra el padre de su hija

Melanie Martínez se enlazó con el programa digital 'Q' Bochinche' luego de que el padre de su hija iniciara acciones legales en su contra, a raíz de la promoción de su emprendimiento junto a figuras como Pamela Franco e Isabel Acevedo. Al ser consultada sobre si esto buscaba provocarlo, respondió de manera contundente.

"Eso lo piensa él. A mí me da igual lo que pueda creer, si nos juntamos para facturar o no. Él es el único que tiene derecho a destruir a todo el mundo y ganar dinero cuando le da la gana. Nosotras no podemos trabajar tranquilas. Le molesta que venda helados por la gente que me apoya, que saque una canción, que hable, que respire... me denuncia por todo", señaló.

Además, cuestionó que él haya optado por denunciarla, pero no defender a su hija cuando ella tomó acciones legales contra Norka Ascues por referirse de manera inapropiada a la menor, sobre todo tras la difusión de audios que dejarían entrever que el propio cantante de cumbia habría autorizado esos comentarios.

"¿Cómo puede estar bien con su hija si no le pone el parche a la persona que ha hablado asquerosidades de su propia hija? Eso a mí me indigna", comentó.

Melanie Martínez también afirmó que no tiene responsabilidad si a su expareja no le agradan las personas que respaldan su negocio y deslizó que la verdadera intención de él sería silenciarla para intentar limpiar su imagen.

"Lo que quiere es silenciarme, que me calle para poder limpiar su dizque honor. ¿Cómo va a hacerlo si el Perú lo ve como la peor persona del mundo? ¿Qué moral puede tener un hombre que vive engañando a todo el mundo y que ni siquiera tiene los hue*** de defender a su hija de su mismo entorno?", cuestionó evidenciando su indignación.

Melanie Martínez descarta conciliar con padre de su hija

Por otro lado, al ser consultada sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el padre de su hija, Melanie Martínez dejó en claro que no contempla una conciliación por ahora, ya que asegura haber actuado únicamente cuando se involucró a su menor.

"El día en que él denuncie a Norka Ascues, puedo abrir la posibilidad de que conciliemos. Antes de esta denuncia venía escuchando que en ese pódcast hablaban pestes de mí. ¿En algún momento me viste salir a defenderme? Porque no me interesa responderle a esa gentuza", afirmó.

En conclusión, Melanie Martínez cerró sus declaraciones con duras críticas hacia su expareja, cuestionando su actitud frente a los ataques contra su hija y poniendo en duda su autoridad moral, al asegurar que no tuvo el valor de defender a la menor.