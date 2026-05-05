Melanie Martínez llora porque aún la recuerdan por las infidelidades del padre de su hija: "Quiero olvidar eso"

Melanie Martínez no pudo evitar quebrarse al hablar del conflicto que mantiene con el padre de su hija. La empresaria fue consultada en "América Hoy" sobre la demanda que enfrenta y lloró al recordar que la mencionan cuando hablan de la lista de infidelidades del padre de su hija.

Melanie se quiebra al recordar infidelidades del padre de su hija

Melanie Martínez atraviesa un momento complicado y no pudo evitar quebrarse al hablar del conflicto que mantiene con el padre de su hija. La empresaria declaró para "América Hoy" y fue clara al decir que no piensa hacer las paces con él.

El momento más emotivo llegó cuando Melanie habló de cómo todavía la recuerdan por episodios de infidelidad del pasado. Entre lágrimas, confesó que le duele que esas imágenes vuelvan a salir cada vez que se habla de la vida amorosa del padre de su hija.

"Lo que sí me molesta es que él no ha visto sus acciones o no es consciente de sus acciones durante todos estos años y lo que emocionalmente a mí también me ha afectado. Si bien recuerdan, con cada mujer que él cambia, sacan el primer video de la infidelidad y son los míos. Quiero olvidar eso y no me lo han permitido. He venido aguantándolo durante mucho tiempo y no es justo", señaló.

Ella cuestionó que se tome como un problema su participación, cuando considera que también ha vivido momentos difíciles. Además, dejó entrever que no siente que se haya valorado todo lo que enfrentó durante años.

"A él dice que le afecta que yo venga de helados por las personas que me han apoyado y se siente vulnerado emocionalmente. ¿Te imaginas que por unos lados se ponga así? Porque no se pone a pensar en todo lo que yo he pasado durante todos estos años", afirmó.

@ameg_pe 05.05.26 | Melanie Martínez llora porque aún la recuerdan por las infidelidades del padre de su hija. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Finalmente, Melanie recordó que no ha sido la única que habló del tema. Dejó claro que quiere cerrar esta etapa y dejar atrás un dolor que aún la afecta.

"Pero también que recuerde que nosotras no somos las únicas que hemos salido a hablar. O sea, en el pasado, busca videos. Su actual pareja también habla de lo horrible. Y ha salido un montón de archivos. Parece que él perdió la memoria", sentenció.

Melanie cuestiona al entorno del cantante por la demanda

Durante la entrevista, Melanie se refirió a la demanda interpuesta por el cantante y dejó entrever que alguien de su entorno podría estar influyendo en su postura. La empresaria aseguró que, durante mucho tiempo, siempre existió la posibilidad de conversar, pero considera que ahora la situación ha cambiado.

Aclaró que no se siente resentida, pero sí indignada por la manera en que se han dado las cosas. Según explicó, durante años trató de mantener la calma y no generar problemas.

"No sé quién lo asesora. Si ha sido asesoramiento de alguien, de verdad no lo quiere, porque siempre ha estado abierta la posibilidad de conversar con él", expresó. "No estoy resentida, estoy indignada, siempre lo he apoyado y siempre creo que nunca le he dado ningún problema en todos estos años, ¿no? Creo que merecía un poquito más de consideración al respecto", señaló.

Luego, fue más firme al decir que ya no desea una reconciliación. También dejó claro que no piensa retroceder si él decide tomar acciones en su contra.

"Pero debido a que no ha tomado en cuenta nada de lo que ha pasado durante todos estos años, yo no quiero tener ninguna consideración hacia él. Si me va a denunciar, que me denuncie. Y la posibilidad de reconciliación con él no quiero. Supongo que a él tampoco le interesará", agregó.

En conclusión, Melanie Martínez se quebró al hablar del conflicto con el padre de su hija y aseguró que todavía le afecta ser recordada por episodios de infidelidad del pasado. Además, cuestionó la demanda en su contra. Con sus declaraciones, la empresaria mostró su indignación y afirmó que solo quiere cerrar una etapa que, según dijo, lleva años afectándola emocionalmente.