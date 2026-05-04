Melanie Martínez revela condición de su hija para reconciliación con su padre: "Pidió llevar terapias"

Melanie Martínez vuelve al centro de la atención por sus enfrentamientos con el padre de su hija mayor, Camila Domínguez. En medio de la polémica, la artista sorprendió al revelar que la menor busca una posible reconciliación con su progenitor, bajo condiciones para proteger su bienestar emocional.

Hija de Melanie Martínez busca acercamiento bajo condiciones

En declaraciones ofrecidas al programa "América Hoy", Melanie Martínez detalló que su hija ha iniciado un proceso de acercamiento con su padre luego de varios meses de distanciamiento. Según explicó, este contacto se reactivó tras la última audiencia judicial, marcando un punto de quiebre en la relación familiar.

"Ellos recién han empezado a verse a raíz de la última audiencia después de más de 8 meses... decidió darle una oportunidad a su papá pero lo que le pidió antes de que la vuelva a exponer es que empiecen a llevar terapias para solucionar juntos esta situación. Ella todavía no confía mucho si el acercamiento es porque realmente quiere estar con ella o quiere limpiar su imagen", sostuvo.

La cantante dejó en claro que la decisión partió de la propia menor, quien busca reconstruir el vínculo, pero con herramientas que le permitan sentirse segura. En ese sentido, la terapia psicológica se plantea como un requisito indispensable para avanzar en este proceso.

Por otro lado, Martínez también se refirió a las acciones legales que enfrenta por parte del padre de su hija. La artista explicó que, si bien una primera denuncia fue archivada, actualmente existe un nuevo proceso en curso, lo que mantiene la tensión entre ambas partes.

"A mí no me avisaron con una carta notarial, no me dieron ni la chance ni de ni siquiera ratificarme porque en realidad yo no dije nada, la que salió a hablar fue mi hija. Yo tengo dos demandas, la primera por alienación parental y maltrato psicológico hacia Camila ya fue archivada y él me vuelve a denunciar por el tema de los helados que está en proceso todavía", precisó.

@rkt696 Melanie Martínez revela que su hija le pidió llevar terapia a Christian Domínguez ♬ sonido original - rkt696

Jefferson Farfán apoya emprendimiento

Por medio de las redes sociales, Jefferson Farfán se ha unido junto a Xiomy Kanashiro para promocionar el emprendimiento de helados de Melanie Martínez. En el video se puede ver cómo el expelotero junto a su pareja van sacando los productos que le enviaron para que lo degusten.

El popular exfutbolista peruano mostró su emoción por un sabor en especifico y que sin duda, le gustaría los helados del emprendimiento. Esto sería una gran forma de apoyar a Melanie, quien busca salir adelante con sus hijos.

En conclusión, Melanie Martínez atraviesa un momento decisivo en lo personal y profesional. Mientras su hija intenta reconstruir el vínculo con su padre bajo condiciones que priorizan su bienestar, la cantante enfrenta procesos legales. En paralelo, continúa con sus proyectos en medio del respaldo y la controversia.