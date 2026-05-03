Pamela Franco se quiebra al hablar de la condición de su hija: "Es difícil, pero sigo adelante"

Pamela Franco vuelve al foco mediático no solo por sus recientes polémicas, sino por un emotivo momento al hablar de su hija María Cataleya. En Sábado Súper Star, la cantante mostró su lado más íntimo y no pudo contener las lágrimas al referirse a los retos de la maternidad.

Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija y su proceso

Durante el programa, Pamela Franco recibió un obsequio especial: un cuadro con fotografías junto a su hija, lo que generó una reacción inmediata en la cantante. El gesto dio pie a que se refiriera al motor que impulsa su vida, resaltando el rol fundamental que cumple la menor en su día a día.

"Las palabras sobran. Por ella estoy de pie a pesar de muchas cosas y la voy a sacar adelante porque si se puede", expresó visiblemente conmovida.

A partir de ese momento, la conversación giró hacia el proceso que viene atravesando con su hija, quien ha sido diagnosticada con autismo. La artista explicó que enfrenta el reto con determinación, aunque reconoció que no ha sido un camino sencillo.

"Trato de aprender día a día porque es difícil. Emocionalmente es difícil. Me caigo, me levanto, pero no pierdo la fe. Y no la voy a perder nunca y voy a intentar todo lo que esté en mis manos para lograr que ella sea, aparte de ser una niña feliz, que sea independiente y que un día, sin que yo le diga a ella, me diga mamá", manifestó con la voz entrecortada.

Asimismo, Pamela Franco reveló que compartir su experiencia públicamente le ha permitido sentirse acompañada por otras madres que atraviesan situaciones similares, encontrando en esa comunidad un respaldo emocional importante.

"Sí, porque todos los días hay algo nuevo, así sea chiquito, chiquito, chiquito, es una alegría que nos llena de mucha fuerza para seguir adelante, de mucho amor. Ahora que lo dije, la verdad, como lo expresé, me siento libre. He compartido con muchas mamás, aunque a veces de repente mucha gente no entienda, compartir con tantas mamás que pasan lo mismo, aparte de aprender, sientes que hay personas que comparten tu mismo sentimiento y tu mismo dolor", agregó.

@rkt696 Pamela Franco lloró en cámaras por condición de su menor hija ♬ sonido original - rkt696

Ernesto Pimentel se conmueve y respalda su lucha

El relato de la cantante no pasó desapercibido para Ernesto Pimentel, quien reaccionó con evidente emoción ante la historia. El conductor destacó la fortaleza de la artista y el esfuerzo constante que implica el proceso de terapias y acompañamiento especializado.

"Yo creo, no creo en los milagros, yo creo en el milagro del amor, en el milagro de la rehabilitación, creo además en que te juro que María Cataleya te grita y te dice mamá siempre que te mira. Esta lucha que tú tienes por tu hija, te hermana a miles de mujeres y a miles de familias que saben que la verdadera meta es el día a día", expresó.

Visiblemente conmovido, el presentador profundizó en su mensaje, resaltando el trabajo silencioso de muchas familias que enfrentan desafíos similares.

"Yo siento y quiero decírtelo con todo mi amor, con toda mi esperanza, que detrás de un neuropediatra, en cada consultorio de cada terapista de lenguaje, terapista ocupacional, terapista de conducta, de cada maestra, de cada profesor, de todo ese mundo.... Hay familias que viven el milagro, no que lo esperan, que construyen el milagro, no que lo están esperando y por eso es que yo te abrazo a ti y a todas las madres que tienen hijos con dificultades", añadió entre lágrimas.

En conclusión, el testimonio de Pamela Franco reflejó una realidad que muchas familias enfrentan, marcada por desafíos y aprendizaje constante. Más allá de las polémicas, la cantante mostró su lado más humano al compartir su experiencia como madre, resaltando el valor del amor y el apoyo emocional, lo que generó reflexión en la audiencia.