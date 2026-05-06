Melissa Klug explica fotos de Bryan Torres con sus hijos: "Solo tiene régimen de visitas"

Melissa Klug se pronunció sobre la relación que Bryan Torres mantiene actualmente con sus hijos, fruto de su relación con Samahara Lobatón. La chalaca explicó cómo se organizan las visitas del cantante con sus hijos.

Melissa Klug aclara situación de Bryan Torres con sus hijos

Melissa Klug decidió responder las dudas de sus seguidores y aclaró cuál es la relación que Bryan Torres mantiene actualmente con sus hijos, fruto de su relación con Samahara Lobatón. La chalaca abrió una caja de preguntas en sus redes sociales y no evitó hablar del tema familiar.

Como se sabe, Samahara se encuentra participando en "La Granja VIP", mientras sus pequeños están al cuidado de su entorno más cercano. Por eso, muchos usuarios quisieron saber cómo se organizan las visitas del cantante con sus hijos. La 'Blanca de Chucuito' fue directa al explicar que sus nietos viven muy cerca de ella y que Bryan Torres no los ve fuera de la casa de Samahara.

"Mis nietos viven a una cuadra de mi casa y el papá solo tiene régimen de visitas dentro del hogar, o sea, dentro de la casa de Samahara, por eso él siempre que le toca verlos sube sus fotitos (con sus hijos)", señaló Melissa.

Con esta respuesta, dejó claro que las visitas del cantante se realizan bajo ciertas condiciones y siempre dentro del hogar de la influencer. Melissa también dejó ver que mantiene una relación muy cercana con sus nietos. Al vivir a solo una cuadra de ellos, puede estar pendiente de su bienestar, sobre todo ahora que Samahara está dentro del reality.

Sus palabras llegaron luego de que algunos usuarios notaran que Bryan suele publicar fotos con sus hijos en redes sociales cuando le toca visitarlos. Para Melissa, esta situación tiene una explicación sencilla: él los ve dentro de la casa y por eso comparte esos momentos en sus plataformas.

También habló de Youna

La chalaca no solo se refirió a Bryan Torres. En otra respuesta, también mencionó a Youna, expareja de Samahara y padre de su hija mayor. Según contó, actualmente la comunicación entre ambos está mejor y hasta adelantó que podrían hacer una transmisión en vivo juntos.

"Ya le dije que en breve nos vamos a comunicar, todo bien", precisó, demostrando su buena relación con Youna.

En otra ocasión, Melissa Klug también dejó abierta la posibilidad de apoyar a Youna si realmente hace feliz a Samahara. Incluso, comentó que no tendría problema si ambos deciden casarse cuando la influencer salga de "La Granja VIP". Con esto, la empresaria demuestra que, más allá de los conflictos del pasado, prioriza la tranquilidad de su hija y de sus nietos.

En conclusión, Melissa Klug aclaró cómo se manejan actualmente las visitas de Bryan Torres a sus hijos con Samahara Lobatón, señalando que se realizan dentro de la casa de la influencer. Además, dejó ver que está muy pendiente de sus nietos, especialmente ahora que Samahara participa en "La Granja VIP". La chalaca también mencionó que mantiene una mejor comunicación con Youna.