Vasco Madueño se sincera sobre Guillermo Dávila tras muerte de su madre: "Nos tenemos el uno al otro"

Guillermo Dávila y su hijo Vasco Madueño ofrecerán dos conciertos juntos y conversaron con "América Espectáculos" sobre esta nueva etapa en su relación. Tras años de conflictos y distancia, padre e hijo se mostraron más unidos, mientras Vasco explicó cómo es su vínculo tras la reciente muerte de su madre.

Guillermo Dávila y Vasco Madueño hablan de su relación padre e hijo

Guillermo Dávila ya está en el Perú y llegó con una misión especial: volver a cantar junto a su hijo, Vasco Madueño. Padre e hijo ofrecerán dos conciertos en Lima y, días antes de subir al escenario, hablaron con "América Espectáculos" sobre su relación actual, luego de varios años de conflictos y momentos difíciles.

Hoy, ambos se muestran más unidos, sonrientes y con muchas ganas de compartir música con el público peruano. Además, estos shows tendrán un significado especial por el Día de la Madre. Durante la entrevista, Vasco Madueño contó que está emocionado por cantar nuevamente con su padre. El joven artista adelantó que el concierto estará lleno de sentimiento y dedicado a todas las mamás.

"Nos van a ver cantar nuevamente juntos con todo el sentimiento por el Día de las Madre para todas las madres", dijo Vasco, mientras Guillermo lo miraba con cariño.

@ameg_pe 06.05.26 | Guillermo Dávila y Vasco Madueño hablan de su relación padre e hijo. Fuente: América Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Ambos interpretarán algunos de los clásicos que hicieron famoso al cantante venezolano, quien marcó a varias generaciones con sus baladas. Aunque en el pasado tuvieron diferencias públicas, Guillermo y Vasco demostraron que ahora viven una etapa distinta. En la conversación, se les vio relajados y con mucho sentido del humor.

"Todo el mundo dice que tú te pareces a mí", dijo Guillermo. "No", respondió Vasco, entre risas. El cantante siguió bromeando: "Yo no tengo esa barba, yo soy lampiño y tú estás peludo". El reportero también comentó que ambos tenían los mismos ojos, y Guillermo lanzó otra ocurrencia: "Tú tienes ojos de loco". "Tú también", respondió Vasco, generando risas de ambos.

Guillermo también bromeó sobre su papel como papá y dejó ver la confianza que ahora tiene con su hijo. Cuando el reportero resaltó que Vasco es muy disciplinado para trabajar, Guillermo respondió con humor.

"Yo le doy permiso, porque tiene que dormir temprano. Porque es mi hijo", dijo entre risas. "(Además te das cuenta que es muy disciplinado para trabajar) Demasiado, tengo que romperle un poco esa disciplina", aseguró.

Vasco habla de su relación tras la muerte de su mamá

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Vasco recordó la pérdida de su madre, Jessica Madueño, ocurrida hace unos meses. El cantante reconoció que ha sido una etapa dura, pero destacó el apoyo de Guillermo. Por su parte, Guillermo contó que intentó estar cerca de su hijo en ese difícil momento.

"Con muchos matices. Si nos ponemos serio, no es fácil. Pero acá estamos juntos y nos tenemos el uno para el otro", declaró Madueño. "He tratado de apoyarlo", añadió.

Vasco también reveló que entre sus canciones favoritas de Guillermo están "Cuando se acaba el amor", "Déjate amar" y "Días de pasión". Además, ambos no descartan grabar una canción juntos más adelante. Cabe señalar que los conciertos de Guillermo Dávila y Vasco Madueño serán el 8 y 9 de mayo en el Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre.

En conclusión, Guillermo Dávila y Vasco Madueño viven una nueva etapa como padre e hijo, marcada por el acercamiento, la música y el apoyo mutuo tras la muerte de Jessica Madueño. Tras momentos difíciles, ambos se preparan para compartir escenario en dos conciertos especiales por el Día de la Madre y seguir fortaleciendo su vínculo familiar y artístico.