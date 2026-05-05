Flor Ortola no descarta romance con Renato Rossini Jr.: "Me parece muy bonito"

En 'La Granja VIP', la interacción entre participantes y el panel de críticos viene generando comentarios. Esta vez, Renato Rossini Jr. sorprendió al confesar su atracción por Flor Ortola, quien respondió a sus declaraciones. El intercambio ha despertado expectativa sobre un posible acercamiento entre ambos.

Renato Rossini Jr. confiesa su atracción por Flor Ortola

En uno de los momentos más comentados de 'La Granja VIP', el recién incorporado Renato Rossini Jr. sorprendió al confesar que se siente atraído por Flor Ortola, integrante del panel de críticos del programa, quien en diversas ocasiones ha ingresado a la casa para dirigir las dinámicas del reality.

Durante una conversación con sus compañeros, el influencer destacó el interés que le genera la periodista argentina, resaltando varias de sus cualidades.

"Manden a Flor Ortola a la actividad. Me parece linda, me interesa porque es inteligente, una chica preparada", comentó el hijo del actor.

Esto no es el único indicio que ha dado el hijo de Renato Rossini sobre su interés en Flor Ortola, ya que se viralizó un video en el que le hace comentarios en tono de coqueteo y con doble sentido. La situación no pasó desapercibida y generó una reacción visible de nerviosismo en la conductora.

Flor Ortola deja abierta la posibilidad de un romance con Renato Rossini Jr.

Durante la última emisión de 'Sin más que decir', el pódcast que conduce Flor Ortola, se mostraron las imágenes de los comentarios de Renato Rossini Jr., por lo que el resto de conductores le preguntaron directamente a la argentina si le daría una oportunidad al chico reality.

Ante ello, la periodista resaltó su atractivo y comentó que ha demostrado ser coherente con lo que dice, destacando especialmente su cumplimiento de una de sus promesas dentro del programa.

"Renato me parece muy lindo, me parece muy fachero, es lindo, tiene buen físico, linda carita. A mí me encanta, yo soy muy fan de los reality y me encanta cómo él juega. Además, es un hombre de palabra; él dijo que si entraba en el repechaje se metía calato a la piscina y lo hizo. Para mí, un hombre de palabra tiene valor", comentó.

Al ser consultada por la actitud un poco infantil de Renato Rossini Jr., la modelo dejó en claro que no está pensando en casarse ni en algo formal en este momento, sino más bien en divertirse y dejarse llevar por la experiencia.

De esta manera, Flor Ortola señaló que, por ahora, su prioridad es disfrutar, sin enfocarse en una relación formal. Sin embargo, no descartó que pueda surgir algo con Renato Rossini Jr., dejando abierta la posibilidad de un acercamiento.