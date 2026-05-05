Samantha Batallanos revela que la convocaron de 'La Granja VIP': "No me gustó el casting"

'La Granja VIP', el primer reality de convivencia 24/7 en el Perú, no deja de generar conversación y titulares a partir de lo que ocurre dentro y fuera del programa. En medio de su creciente popularidad, la modelo Samantha Batallanos sorprendió al revelar que estuvo cerca de formar parte del elenco, pero finalmente rechazó la propuesta. ¿Qué la llevó a tomar esa decisión?

Samantha Batallanos rechazó ingresar a 'La Granja VIP'

Samantha Batallanos estuvo como invitada en 'Q' Bochinche!' opinando sobre las últimas noticias de la farándula peruana, donde sorprendió al confesar que recibió la llamada de la producción de 'La Granja VIP' para ser una de las participantes, pero finalmente decidió no aceptar la propuesta.

"A mí me llamaron de La Granja. Me habían llamado pues del mes pasado, en abril. (¿Por qué no te animaste?) No, no me gustó el casting, los chicos que veo ahí no me gustan", respondió, dejando sorprendido a los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre.

La exMiss Grand Perú explicó que uno de los factores que influyó en su decisión fue su vínculo laboral con 'El Reventonazo de la Chola', aunque también dejó en claro que el perfil de los participantes no era de su agrado, especialmente el masculino.

"Yo estaba en Chile, en 'Palabra de Honor', ahí que lindo estar dentro del reality encerrada. No hablo de la producción, pero no me gustan los chicos, no son mis gustos. Las chicas normal, pero en el real reality siempre te tiene que gustar los chicos. Yo no busco pareja pero estoy soltera. Si quisiera chapar quisiera alguien que me guste que me atraiga", explicó.

Samantha Batallanos contenta por ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

En conversación con el programa 'Amor y Fuego', Samantha Batallanos opinó sobre la separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Como se recuerda, la modelo reveló anteriormente que había recibido 'likes' del argentino en redes sociales.

"Felicitar a mi amiga porque creo que la vida le está dando la oportunidad de estar con alguien que realmente esté a su altura, una persona de bien en todo sentido. Yo la veía y no la veía bien en esa relación. Me daba pena porque no creo que sea una persona para ella, muy mayor", declaró.

En otro momento, la también actriz cómica decidió aconsejar a su amiga, señalando que debería darse la oportunidad de estar con alguien de su edad, ya que en su relación pasada la percibía más apagada.

"Yo la veo con un chico de su edad, a su altura, que le dé vida. La sentía apagada, sin brillo. Que dé vuelta a la página como lo está haciendo y mucha suerte", agregó.

En resumen, Samantha Batallanos compartió que, pese a haber recibido la propuesta para integrarse a 'La Granja VIP', decidió no sumarse al reality al no sentirse cómoda con el casting y por sus propios intereses personales.