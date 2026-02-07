¿La recordaron? Ponen canción de Tilsa Lozano frente al 'Loco' Vargas y Blanca Rodríguez en discoteca

Lo que parecía una salida tranquila terminó convirtiéndose en viral. Juan Manuel 'Loco' Vargas y su esposa Blanca Rodríguez fueron captados en una discoteca limeña, pero un detalle musical encendió las redes y desató todo tipo de comentarios: la canción de Tilsa Lozano.

Ponen canción de Tilsa Lozano en disco donde estaba el 'Loco' Vargas

Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez llegaron a La Casa de la Salsa para pasar un momento relajado con amigos. Conversaban, tomaban algo y disfrutaban del ambiente, sin imaginar que una canción iba a robarse toda la atención.

El momento clave ocurrió cuando el DJ del local puso el tema "Soy soltera" de Tilsa Lozano, expareja del exfutbolista. La escena fue grabada y compartida en redes sociales, donde rápidamente se volvió tendencia y generó reacciones de todo tipo.

En el video que circula en redes, se ve a Juan Manuel Vargas conversando con total normalidad, sin hacer gestos ni comentarios por la canción. Blanca Rodríguez, por su parte, permanece sentada a su lado, tranquila y sin mostrar incomodidad visible.

Sin embargo, en redes sociales la reacción fue totalmente distinta. Los usuarios no tardaron en comentar lo ocurrido y muchos señalaron que la situación fue incómoda o fuera de lugar.

"Qué roche", "Ese DJ se pasó", "Se habrá reído" y "De hecho que esa voz no la olvidan", fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Para algunos, todo se trató de una simple coincidencia dentro de una discoteca. Para otros, fue una clara falta de tino del DJ al poner una canción tan ligada al pasado mediático del 'Loco' Vargas.

El pasado vuelve a aparecer en medio de la música

Este episodio reavivó recuerdos del romance clandestino que Juan Manuel Vargas mantuvo con Tilsa Lozano entre los años 2009 y 2012. Esa historia que fue muy comentada en la farándula peruana.

Hace algunos meses, el exfutbolista habló sobre este tema en una entrevista y reconoció que sus hijos conocen lo ocurrido, ya que la información sigue circulando en internet. Según contó, intenta manejar el tema con cuidado y responsabilidad dentro de su familia.

Por su parte, Tilsa Lozano también se refirió a ese capítulo de su vida durante su participación en "El Valor de la Verdad". En ese espacio, la conductora fue directa al admitir su arrepentimiento por lo vivido y reflexionar sobre lo que aprendió con el tiempo.

"En esa época no tomaba conciencia", dijo Tilsa, dejando en claro que hoy piensa distinto y que no repetiría las mismas decisiones sentimentales.

En conclusión, la canción de Tilsa Lozano sonó solo unos minutos, pero fue suficiente para que el pasado vuelva a estar en boca de todos. Para algunos, fue una coincidencia; para otros, una provocación innecesaria. Lo cierto es que Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez siguieron con su noche sin alterarse, mientras en redes el debate sigue encendido.