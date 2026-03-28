Paul Michael termina con Pamela López por celos y ella lo compara con Cueva: "Ni él se atrevía a tanto"

Pamela López y Paul Michael ingresaron juntos a 'La Granja VIP' donde han pasado por varias dificultades como pareja. Ahora, el cantante sorprendió con terminar con la influencer por celos, causando que ella llore desconsoladamente y lo compare con Christian Cueva.

Por medio Paul Michael con Pamela López

Al parecer, la relación sentimental entre Pamela López y Paul Michael no estaría nada bien dentro del reality de convivencia 'La Granja VIP'. Es así como ambos protagonizaron una pelea en vivo cuando el cantante le reclamó a la influencer por recibir una hamburguesa de uno de los competidores y ella le responde entre lágrimas.

"Paul, reacciona, por favor. Basta. Sé hombre, afronta. Compórtate ni siquiera me escuchas, deja de reírte, te estoy hablando en serio", le menciona Pamela López, y Paul le responde: "Afrontar qué significa que me trates como un chibolo, cada vez que me comporto como un hombre ni siquiera me tomas en cuenta. Hay personas de tu edad que te pueden entender".

¡Lo compara con Cueva!

Dentro de toda la tensión, Pamela López siente que Paul Michael le estaría amenazando con dejarla en mal estado y ella no duda en compararlo con Christian Cueva, el padre de sus tres últimos hijos.

"Te vas arrepentir de cada lágrima que estoy botando (vamos a descansar, sino te quedas en tu cuarto y yo me voy a mi cuarto) ¿Me estas amenazando? ¿Tú eres capaz de dejarme en estas circunstancias? Ni el cacas se atrevería a tanto viéndome en esta situación, fuiste tan basura, ya que él fue mi pareja por 13 años", se escuchó en su reclamo.

¿Se reconciliaron?

Después de todo el problema, Ethel Pozo consultó nuevamente a Paul Michael y Pamela López sobre lo sucedido. Es así como señala que cometió errores y se arrepiente todo lo sucedido.

"Ayer la energía ha estado tan negativa, cargada, que dije cosas que no debí decir. Sí me arrepiento, es la mujer que amo, pero a veces no sé, me da esos episodios de desconfianza y cometo errores", expresó. Por su parte, Pamela López dijo: "Me siento bastante afectada. Paul es un muchacho joven tiene sus inseguridades, mucha desconfianza que él tiene que tratar. Ya venimos hablando del tema hace bastante tiempo y su salida más rápida es terminar la relación".

De esta manera, parece que Paul Michael y Pamela López han retomado su relación amorosa después de la pelea que tuvieron donde el cantante le terminaba por celos y porque ella lo trataba como 'chibolo', causando que la influencer estalle comparándolo con Christian Cueva.