RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Fuerte pelea!

Paul Michael termina con Pamela López por celos y ella lo compara con Cueva: "Ni él se atrevía a tanto"

En el programa reality, Paul Michael termina con Pamela López por celos y la influencer termina llorando comparándolo con su expareja Christian Cueva.

Paul Michael termina con Pamela López y ella lo compara con Cueva
Paul Michael termina con Pamela López y ella lo compara con Cueva (Composición Karibeña)
28/03/2026

Pamela López y Paul Michael ingresaron juntos a 'La Granja VIP' donde han pasado por varias dificultades como pareja. Ahora, el cantante sorprendió con terminar con la influencer por celos, causando que ella llore desconsoladamente y lo compare con Christian Cueva

Por medio Paul Michael con Pamela López

Al parecer, la relación sentimental entre Pamela López y Paul Michael no estaría nada bien dentro del reality de convivencia 'La Granja VIP'. Es así como ambos protagonizaron una pelea en vivo cuando el cantante le reclamó a la influencer por recibir una hamburguesa de uno de los competidores y ella le responde entre lágrimas. 

"Paul, reacciona, por favor. Basta. Sé hombre, afronta. Compórtate ni siquiera me escuchas, deja de reírte, te estoy hablando en serio", le menciona Pamela López, y Paul le responde: "Afrontar qué significa que me trates como un chibolo, cada vez que me comporto como un hombre ni siquiera me tomas en cuenta. Hay personas de tu edad que te pueden entender".

¡Lo compara con Cueva!

Dentro de toda la tensión, Pamela López siente que Paul Michael le estaría amenazando con dejarla en mal estado y ella no duda en compararlo con Christian Cueva, el padre de sus tres últimos hijos. 

"Te vas arrepentir de cada lágrima que estoy botando (vamos a descansar, sino te quedas en tu cuarto y yo me voy a mi cuarto) ¿Me estas amenazando? ¿Tú eres capaz de dejarme en estas circunstancias? Ni el cacas se atrevería a tanto viéndome en esta situación, fuiste tan basura, ya que él fue mi pareja por 13 años", se escuchó en su reclamo. 

Alejandra Baigorria pone a Said Palao como gerente de su negocio y Magaly la critica: "No lo necesitas"
Lee también

Alejandra Baigorria pone a Said Palao como gerente de su negocio y Magaly la critica: "No lo necesitas"

@farandula.lorcha ¡No se soportan! 🙉🔥 #farandulalorcha #pamelalopez #paulmichael #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

¿Se reconciliaron?

Después de todo el problema, Ethel Pozo consultó nuevamente a Paul Michael y Pamela López sobre lo sucedido. Es así como señala que cometió errores y se arrepiente todo lo sucedido. 

"Ayer la energía ha estado tan negativa, cargada, que dije cosas que no debí decir. Sí me arrepiento, es la mujer que amo, pero a veces no sé, me da esos episodios de desconfianza y cometo errores", expresó. Por su parte, Pamela López dijo: "Me siento bastante afectada. Paul es un muchacho joven tiene sus inseguridades, mucha desconfianza que él tiene que tratar. Ya venimos hablando del tema hace bastante tiempo y su salida más rápida es terminar la relación". 

Melissa Klug es captada insultando a Pamela López y Jesús Barco la confronta: "Cállate"
Lee también

Melissa Klug es captada insultando a Pamela López y Jesús Barco la confronta: "Cállate"

De esta manera, parece que Paul Michael y Pamela López han retomado su relación amorosa después de la pelea que tuvieron donde el cantante le terminaba por celos y porque ella lo trataba como 'chibolo', causando que la influencer estalle comparándolo con Christian Cueva. 

Temas relacionados celos christian cueva Pamela Lopez Paul Michael terminó

Siga leyendo

Lo Más leído

Fallece Manolo Rojas: Hallan sin vida a reconocido comediante a los 63 años en La Victoria

Said Palao reaparece junto Alejandra Baigorria y su hija tras ampay en Argentina: ¿Se reconciliaron?

Daniela Darcourt festeja a Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura"

Said Palao y Mario Irivarren continuaron la fiesta con más mujeres en una casa en Argentina ¡Segunda parte!

Onelia Molina afirma que Said Palao estuvo con una mujer en su despedida de soltero: "Hay videos"

últimas noticias
Karibeña