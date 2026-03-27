Melissa Klug es captada insultando a Pamela López y Jesús Barco la confronta: "Cállate"

'La Granja VIP' sigue dejando momentos polémicos y enfrentamientos entre los participantes. En esta ocasión, Melissa Klug fue captada hablando mal de Pamela López, lo que llevó a que su pareja intentara callarla de inmediato.

Melissa Klug insulta a Pamela López

Durante la transmisión del 24/7 de 'La Granja VIP', se vivió un momento polémico protagonizado por Melissa Klug. La escena ocurrió mientras cenaba en el comedor junto a Pati Lorena y su pareja Jesús Barco, quien recién se incorporó a la competencia.

En un momento, las cámaras captaron a Pamela López acercándose al cuarto del capataz y tocando la puerta. Ante esto, Pati Lorena preguntó quién estaba tocando, y Melissa Klug intervino sin percatarse de que su micrófono seguía encendido.

"La prost****", se puede escuchar en el video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Estas fuertes palabras no fueron bien recibidas por su pareja, Jesús Barco, quien de inmediato le recriminó y le pidió que se callara. Melissa Klug, sin saber que estaba en plena transmisión, intentó justificarse:

"Está apagado todo", aseguró la 'Blanca de Chucuito'. Sin embargo, el futbolista insistió y no aceptó la excusa: "No importa, igual cállate, deja de estar hablando así", le dijo.

El encuentro de Melissa Klug y Pamela López

El pasado 24 de marzo, Melissa Klug hizo su ingreso oficial a 'La Granja VIP', generando de inmediato expectativa por su posible reencuentro con personas de su pasado.

En particular, la atención se centró en Pamela López, con quien tuvo un cruce mediático tiempo atrás que involucró al expareja de la trujillana, Christian Cueva. Muchos esperaban una reacción fuerte por parte de ambas, pero Pamela optó por mantener distancia y no descartó abordar el tema en algún momento:

"Este, yo no la conozco. Es la primera vez que, o creo que es la segunda vez que la veo... Me ha tomado, pues, una integrante más. (¿Crees que se dé esa conversación de mujer a mujer entre Melissa y sí?) Bueno, si se da, a buena hora, y si no, pues ya Dios se encargará", comentó.

Por su parte, Melissa Klug también se refirió al posible reencuentro. Aunque no confirmó un acercamiento, dejó abierta la posibilidad de diálogo:

"(¿Crees que se dará esa conversación) Seguramente, ¿no? La convivencia puede pasar muchas cosas. Uno nunca sabe", indicó.

En conclusión, la enemistad entre Melissa Klug y Pamela López sigue latente, y la dinámica del reality podría tanto calmar las tensiones como intensificar el conflicto entre ambas.