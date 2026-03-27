Jesús Barco sorprende con amistoso saludo a Diego Chávarri, expareja de Melissa Klug: ¿Qué se dijeron?

Jesús Barco le siguió los pasos a su pareja Melissa Klug y fue presentado como nuevo participante de 'La Granja VIP', generando expectativa por su convivencia con Diego Chávarri, expareja de la empresaria. Sin embargo, ambos se vieron cara a cara y protagonizaron un curioso saludo que no pasó desapercibido.

Jesús Barco y Diego Chávarri se saludaron

Jesús Barco ingresó oficialmente a 'La Granja VIP' y sorprendió a los participantes con su aparición, la cual había generado expectativa por su posible encuentro con Diego Chávarri. Contra todo pronóstico, el momento no fue tenso, sino todo lo contrario: ambos se mostraron cordiales desde el primer instante.

Al verse cara a cara, Barco lo llamó por su nombre y Chávarri respondió extendiéndole la mano.

"¿Todo bien?", le preguntó, dando paso a un apretón de manos que rápidamente se convirtió en un abrazo. "Bien, todo bien", respondió la actual pareja de Melissa Klug.

Además, en un intercambio que dejó ver una actitud madura por parte de ambos, Chávarri tuvo un gesto amigable al darle una ligera palmada en la cabeza, acompañado de una sonrisa.

De esta manera, Jesús Barco y Diego Chávarri dejaron en claro que no existe conflicto entre ellos, pese a compartir un vínculo en común con Melissa Klug, mostrando que la convivencia podría darse en buenos términos dentro del reality.

Jesús Barco revela por qué ingresó al reality

Antes de su ingreso, Jesús Barco fue entrevistado por Ethel Pozo y los críticos, quienes no dudaron en cuestionarlo sobre el motivo de su participación. En ese contexto, le consultaron si su llegada estaría relacionada con un supuesto acuerdo con Melissa Klug, quien ya formaba parte del programa y debía reencontrarse con su expareja, Diego Chávarri.

"No. Las cosas se dieron diferente. No tengo problemas con que ella haya entrado", respondió el futbolista, dejando en claro que su decisión fue independiente.

Asimismo, también respondió a los comentarios que sugerían que Melissa Klug le habría pedido ingresar para 'vigilarlo', recordando episodios pasados en su relación.

"Cada quien es libre de pensar e imaginar lo que quiera. Yo tengo las cosas claras. Si en algún momento fallé o me equivoqué, acepté mi error y creo que ahora las cosas son distintas", señaló.

Finalmente, ya dentro de 'La Granja VIP', Jesús Barco despejó cualquier duda al protagonizar un cordial encuentro con Diego Chávarri, con quien se saludó de manera amistosa, evidenciando que no existe tensión entre ambos.