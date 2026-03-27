'La Granja VIP' emite comunicado tras desmayo de Yiddá Eslava y revelan su estado: "Está mejor"

El reality 'La Granja VIP' vive uno de sus momentos más delicados tras el desmayo de Yiddá Eslava en plena transmisión en vivo. El incidente obligó a cortar la señal y generó tensión entre participantes y seguidores. Ante ello, la producción se pronunció para informar sobre su estado de salud y llevar calma al público.

Producción de 'La Granja VIP' emite comunicado oficial

Tras la presión de los seguidores, la producción del programa difundió un mensaje a través de sus canales oficiales en el que expresó su preocupación por lo ocurrido y agradeció las muestras de apoyo hacia la artista. El comunicado buscó transmitir calma y asegurar que se estaban tomando las medidas necesarias.

"Queremos agradecer de todo corazón por su preocupación y cariño hacia Yiddá Eslava. Gracias por estar ahí, por cada mensaje y por tanto cariño, hoy en la gala, les contaremos lo sucedido", se puede leer en el pronunciamiento.

Con estas palabras, el reality reconoció la gravedad del episodio y confirmó que brindará información más detallada en su próxima emisión en vivo. Asimismo, la producción indicó que la actriz se encontraba fuera de la casa, recibiendo atención médica especializada y bajo estricta supervisión profesional.

El mensaje también dejó en claro que la prioridad es la salud de la participante, por lo que su continuidad dentro del programa dependerá exclusivamente de su evolución médica. Esta decisión fue bien recibida por los seguidores, quienes venían exigiendo mayor transparencia sobre lo ocurrido.

Compañeros revelan detalles sobre su estado de salud

Mientras el comunicado oficial generaba alivio, algunos detalles adicionales comenzaron a conocerse gracias a los propios participantes del reality. Durante una transmisión en vivo, Mónica Torres fue captada conversando con Mark Vito, Pablo Heredia y Jesús Barco sobre la situación de su compañera.

La actriz, quien comparte habitación con Eslava, dio un breve reporte que aportó tranquilidad, aunque evitó profundizar en detalles debido a las restricciones del programa.

"Está mejor, va tener una segunda consulta médica y según eso se evaluará si sigue o si regresa", comentó, dejando entrever que la evolución de la influencer es favorable, pero aún bajo evaluación.

Estas declaraciones reforzaron la versión oficial de la producción y confirmaron que Yiddá Eslava continúa en observación médica. Además, evidenciaron la preocupación y el apoyo de sus compañeros, quienes se mostraron atentos a su recuperación tras el inesperado incidente.

En conclusión, el desmayo de Yiddá Eslava ha marcado uno de los momentos más tensos en lo que va de La Granja VIP, dejando en evidencia los riesgos físicos y emocionales que implica este tipo de formatos de convivencia. No obstante, tanto la producción como los participantes han coincidido en priorizar su bienestar por encima de la competencia.