Pamela López llora y señala que Christian Cueva la dejaría sin nada: "No hay nada que me ampare"

Como se recuerda, Pamela López se encuentra participando en el reality de convivencia 'La Granja VIP' junto a Paul Michael y varios artistas más. Durante una de las conversaciones, la influencer se quebró tras revelar que se quedaría sin nada tras separarse de Christian Cueva, padre de sus hijos.

Pamela López sobre su divorcio con Christian Cueva

Durante un momento en el reality de convivencia, Pamela López se quiebra al hablar sobre la complicada situación que llevaría en su proceso de divorcio con Christian Cueva. Como lo reveló, ella estaría teniendo una fuerte deuda con el colegio y que no pudo matricular a sus tres hijos para este año.

Es así como antes de ingresar al programa 'La Granja VIP', afirmó que se reunió con el padre de sus hijos para una conciliación sobre el divorcio. Es ahí donde reveló que la propuesta de la parte legal del 'Aladino' no fue de su agrado.

"Un día de entrar antes de la Granja me sienta para conciliar pero en esa conciliación me ofrece pagar directamente el colegio, en el divorcio solamente entraría una camioneta que la tiene usando, la ha usado todo este tiempo su amante y un terreno de mil soles", declaró.

Así mismo, Pamela López rompe en llanto al revelar que no habría nada que vaya a amparar a ella o a sus hijos. Además, señala que si Christian Cueva tiene otros hijos, les podría quitar aquel departamento que actualmente vive con sus niños.

"El resto de propiedad es la casa donde vive mis hijos, la casa esta ya la transfirió con testaferros, no hay nada nada que me ampare a mí y a mis hijos, no tenemos nada. Solo tenemos una vivienda de por vida pero mañana él tiene otros hijos y si se le da la reverenda gana nos tira una patada en el c*** y nos bota de esa casa. Entiende mi frustración", comentó.

No pagó el colegio de sus hijos y no los matriculó

Como se recuerda, la abogada de Christian Cueva acusó a la influencer de no pagar la pensión de sus hijos desde julio de 2025 y se ha sumado una gran deuda desde entonces. En aquel momento, la 'KittyPam' la tildó de mentirosa y señaló que aclaró todo con la institución, pero ahora revela que tal deuda sí existe.

De esta manera, Pamela López ha revelado que ingresó a 'La Granja VIP' para ganar más dinero y cubrir sus gastos que no alcanza con la pensión que recibe de Christian Cueva. Además, ha llorado en más de una ocasión en el reality de convivencia al contar todos sus problemas que tiene con el padre de sus hijos y su divorcio.