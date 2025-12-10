Tigresa del Oriente revela cómo fue su encuentro con Karol G tras aparecer en su videoclip: "Dijo 'soy tu fan'"

La Tigresa del Oriente volvió a brillar en el mundo del espectáculo al participar en el nuevo videoclip de Karol G. Su aparición no pasó desapercibida, pues la cantante peruana no solo compartió cámaras con la estrella colombiana, sino que también tuvo un emotivo encuentro que la dejó muy feliz.

La Tigresa del Oriente cuenta detalles de su encuentro con Karol G

La siempre carismática Tigresa del Oriente sorprendió al aparecer en el nuevo videoclip de Karol G, titulado "Tropicoqueta". La artista nacional no solo participó en esta colorida producción, sino que también tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la estrella colombiana, quien la recibió con cariño y admiración.

En una entrevista para "América Hoy", Judith Bustos, conocida mundialmente como la Tigresa del Oriente, contó cómo fue conocer a Karol G, una de las artistas más exitosas del momento. La cantante nacional recordó el encuentro con gran cariño y resaltó la humildad de la intérprete colombiana.

"Muy humilde, me recibió con tanto cariño, con respeto. He compartido con ella momentos bonitos", expresó con emoción.

La artista peruana aseguró que fue una experiencia inolvidable, llena de calidez y buena energía. Además, se mostró agradecida por haber sido parte de una producción internacional que reunió a grandes figuras del espectáculo latino.

"Le deseo suerte, es una chica emprendedora, ya famosa mundialmente, y yo me siento orgullosa también de que me haya hecho compartir en su videoclip", señaló con orgullo.

@ameg_pe 10.12.25 | ¡Karol G le dijo que es su fan! La Tigresa del Oriente revela cómo fue su encuentro con Karol G tras aparecer en su videoclip "Tropicoqueta". Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La Tigresa del Oriente no pudo ocultar su alegría al recordar el momento en que Karol G se acercó a saludarla. Según contó, la intérprete de "Tusa" la reconoció al instante y le dedicó palabras que jamás olvidará. Pero lo que más la sorprendió fue escuchar algo que jamás imaginó de una figura internacional como Karol G: ¡le dijero que era su fan!

"Me dice: 'Tú eres un personaje, eres un ejemplo a seguir. Todas las personas tenemos derecho de hacer lo que queremos hacer'", recordó Judith. "Se acercó (y me dijo:) 'Yo soy tu fan, Tigresita. Yo tengo que ser como la Tigresa'", reveló sonriente.

Para la artista peruana, este gesto fue una muestra de respeto hacia su trayectoria. Reflejó un reconocimiento al esfuerzo que ha puesto en dejar en alto el nombre del Perú.

Un video lleno de color y orgullo latino

El videoclip de "Tropicoqueta" se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales. En él, La Tigresa del Oriente comparte escena con otras reconocidas figuras del espectáculo, como la vedette mexicana Lyn May, demostrando que el talento no tiene edad. Durante las grabaciones, Judith destacó por su carisma, su energía y su estilo inconfundible, que la hicieron brillar entre luces, coreografías y una vibra tropical.

"(Y) El mundo entero", dijo Karol G en una escena detrás de cámaras. "El mundo entero y también el de la Tigresa del Oriente. Ahí van, 1, 2, 3", respondió la artista peruana e hicieron juntas su icónica "garrita".

En redes sociales, los seguidores de la Tigresa del Oriente celebraron su participación, destacando su vigencia y el cariño que sigue despertando después de tantos años de carrera. La artista aprovechó para compartir el detrás de cámaras con un mensaje especial.

"Un poco del detrás de cámaras con mi tigrilla Karol G", escribió junto a un video donde ambas se muestran sonrientes.

En conclusión, la Tigresa del Oriente volvió a poner el nombre del Perú en lo más alto al ser parte del nuevo videoclip de Karol G. Su participación en "Tropicoqueta" no solo destacó por su carisma, sino también por el reconocimiento y respeto que recibió de la estrella colombiana. A sus más de 70 años, Judith Bustos continúa demostrando que el talento, la perseverancia y la autenticidad no tienen edad.