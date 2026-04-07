Samahara Lobatón asegura ser "el mejor ejemplo del Perú" y desata polémica: "La realidad bien alterada"

Samahara Lobatón volvió a estar en el ojo público tras lanzar unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. La influencer aseguró que es "el mejor ejemplo del Perú", pero sus palabras no fueron bien recibidas por muchos usuarios en redes sociales.

Samahara Lobatón dice que es "el mejor ejemplo del Perú"

Samahara Lobatón sorprendió al afirmar que es "el mejor ejemplo del Perú" de no ganar dinero con el dolor en "La Granja VIP". Sin embargo, sus palabras no cayeron nada bien en redes sociales.

Todo pasó en una conversación donde Samahara habló sin filtros sobre su vida, su rol como madre y los momentos difíciles que ha tenido que enfrentar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la seguridad con la que se describió.

"Soy el mejor ejemplo de este país para que vea que no se gana dinero con el dolor, no se autoflagela a una mujer. Lo que una madre de verdad, con buen coraje tiene que hacer es secarse las lágrimas pararse de su cama y arrancar con sus hijos", dijo.

En medio de su descargo, la hija de Melissa Klug también recordó una etapa complicada de su vida, dejando ver lo duro que fue ese momento para ella. Durante la conversación, el actor Pablo Heredia también intervino y soltó un comentario que no pasó desapercibido.

"Me quedé en la mier** porque el huev** me pagaba mi casa, la luz, el agua, las empleadas, (me quedé) en la puta mie***", expresó Samahara, sorprendiendo por la crudeza de sus palabras. "Bueno pero esa sos vos, lo que mismo que me dijiste a mí, bueno ese sos vos", respondió Pablo.

Pero eso no fue todo. Samahara también aprovechó el momento para defender a su familia, en especial a su madre Melissa Klug. Sus declaraciones hacían referencia a los comentarios de Pamela López, quien deslizó que la chalaca habría tenido algo con Christian Cueva.

"Yo no salgo en todos los canales a decir él me sacó la vuelta con tal, él me sacó la vuelta con tal...", señaló, dejando claro que prefiere manejar sus problemas de otra manera. Luego, fue más directa al hablar de su mamá: "Ella le fue le dio de alma a mi vieja, de alma una mujer que es... Mira, mi mamá puede tener muchos errores en esta vida, pero ella amante estoy segura que jamás ha sido eso".

Las redes reaccionan con todo

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Y la mayoría no estuvo de acuerdo con lo que dijo Samahara.

"No la soporto", "La realidad bien alteradita", "¿En qué realidad vive?" y "SUEÑA DESPIERTA, ¿VERDAD?" , comentaron en redes.

Muchos usuarios también recordaron momentos pasados de la influencer para cuestionar sus declaraciones. Señalaron que su historia pública con Youna, Bryan Torres y "El Valor de la Verdad" no coincide con lo que ahora dice.

"¿Que fue cuando botó la ropa del Bryan?", "¿Y cuando salió hablando de Youna?", "Pero ha ido a 'El Valor de la Verdad' y contó todo por un precio", "Porque le sacaron la vuelta con pura desconocida", "¡No salió a hanlar porque quería cubrirlo y seguir su relación!", "Pero con Youna si se sentó hablar de él y que no le pasaba la pensión", señalaron los internautas.

En conclusión, Samahara Lobatón afirmó ser el mejor ejemplo del Perú de no lucrar con el dolor, generando polémica y opiniones divididas en redes sociales. Mientras ella defiende su postura y su historia personal, muchos usuarios cuestionan sus palabras recordando episodios pasados. Lo cierto es que sus comentarios no pasaron desapercibidos y la mantienen nuevamente en el centro de la conversación.