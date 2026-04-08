Pamela Franco opina sobre problemas de Christian Cueva y Pamela López: "Él maneja sus cosas"

Antes de que Pamela López ingresara a 'La Granja VIP' reveló que tuvo una conciliación con el padre de sus últimos hijos, Christian Cueva, pero que no llegaron a un acuerdo. Ahora, Pamela Franco se pronuncia sobre los recientes problemas que involucraría al pelotero con la influencer.

Pamela Franco sobre problemas de Christian Cueva

En el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco estaba con Melanie Martínez hablando sobre su nuevo tema que lanzarán pronto y también fue consultada sobre los problemas que tiene Christian Cueva con Pamela López, que parece no tiene cuando acabar.

"He puesto una línea bastante clara y él lo sabe, que él maneja sus cosas, lo respeto. Entre nosotros hablamos, nos aconsejamos si se puede y él ve las cosas que hace y decide", declaró.

Después, el reportero le consultó sobre las especulaciones que vienen rodeando las redes sociales desde que el 'Aladino' fue captado al lado de Dayron Martín, el cantante que señaló haber tenido un amorío con 'KittyPam' cuando aún estaba con Anelhí Arias.

"Se ha especulado que Cueva estaría juntando a muchas personas para hacer quedar mal a ella?", le preguntó, y Franco respondió: "No estoy tan segura, pero creo que ellos se conocían antes también porque él vivió en Trujillo. Son sus cosas y yo prefiero no tocar porque de repente Dayron lo dirá en su momento".

¿Cueva se encarga de sus hijos tras ausencia de Pamela López?

En otro momento, la cantante Pamela Franco fue consultada si el pelotero peruano se encuentra a cargo de sus tres menores hijos, ya que Pamela López lleva un mes en el reality de convivencia 'La Granja VIP'. Ante esto, señala que él se encuentra jugando para su equipo en provincia y conoce cómo lleva esa relación de poder visitarlo y más, pero que no le corresponde darlo a conocer y prefiere mantenerse en silencio sobre ello.

"Ahora que Pamela López está encerrada ¿Será Cueva el encargado?", le preguntó, y la cantante responde: "Él está ahorita trabajando ¿Cómo lo está manejando? tengo conocimiento, pero no tengo por qué hablar, meterme a un problema que no es mío".

De esta manera, Pamela Franco decidió responder sobre la relación que tiene con Christian Cueva, pero prefiere no opinar a los medios sobre los problemas que tiene el pelotero con Pamela López. Aunque sí señala que conversan y se aconsejan cuando pueden sobre sus conflictos que puedan tener.