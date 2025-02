Magaly llama 'soldado' a Samahara tras vigilar a Bryan Torres en provincia: "Que nadie aprenda de ella"

Durante el fin de semana, se viralizó imágenes de Samahara Lobatón acompañando a Bryan Torres a sus conciertos a provincia. Ante ello, Magaly Medina fue muy crítica en el comportamiento de la influencer por vigilar a su pareja y dejar a sus hijas en Lima.

En el programa de Magaly, se mostró un informe sobre todos los conciertos que tuvo Bryan Torres y donde Samahara Lobatón estuvo todo el tiempo a su lado. Ante ello, la conductora expresó su opinión acerca del comportamiento de la hija de Melissa Klug.

"Mujeres jóvenes, adultas, no copien el comportamiento de Samahara, de repente ella le parece digno de orgullo, se siente contenta 'yo soy wachimana', se para como soldado como misma escolta para en el escenario, aburriéndose totalmente tras estar acompañando minuto tras minuto a todas las presentaciones" , expresó.

La popular 'urraca' afirmó que la actitud que tiene Samahara no debería ser repetido por nadie y que no la sigan como ejemplo. Luego, afirma que la relación terminará tarde o temprano de la peor manera, por el rumbo que viene tomando con sus acciones hace meses.

"Lo que la Samahara hace para mantener a su marido fiel, comportándose bien cuando tú lo estas mirando. Esa relación ya no va, no te conviene, una relación que te va hacer daño y tarde o temprano va terminar de la peor manera. No puedes obligar a nadie a respetarte (...) Es algo que nunca debe hacerse", agrega.