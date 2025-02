¿Se adelantó a Magaly? Fiorella Retiz sorprende con comunicado ante posible revelación de un romance

Fiorella Retiz vuelve a estar en el ojo público tras compartir un comunicado en sus redes sociales. La periodista y modelo sorprendió a sus seguidores al referirse a una persona con la que habría compartido momentos recientemente, lo que generó especulaciones sobre su vida sentimental.

En su mensaje, Retiz explicó que hace algunas semanas conoció a un grupo de personas, y que ha estado en contacto con alguien en particular de ese grupo con quien compartió una cena antes del 14 de febrero. La periodista enfatizó que este es un proceso natural en su soltería y que todo se ha dado de manera espontánea.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del comunicado fue su referencia a posibles conflictos que involucrarían a esta persona. Retiz dejó en claro que no se hará responsable de problemas ajenos, lo que ha generado especulaciones sobre una inminente revelación en algún programa de espectáculos.

"Los problemas externos que no tengan que ver conmigo no son mi responsabilidad ni tengo por qué opinar al respecto, más aún considerando que recién acabo de conocer a esta persona", escribió la periodista.

Fiorella Retiz emite comunicado ante posible revelación de unas imágenes.

Durante la última emisión del programa "Que Pinchaglobos" de Instarándula, Fiorella Retiz habló sobre las razones detrás de su comunicado. Según contó, tomó la decisión de pronunciarse después de recibir una llamada de un reportero del programa de Magaly Medina, quien buscaba su versión sobre un supuesto tema que la involucraba.

"La verdad, qué complicado es ser figura pública porque tienes que rendir cuentas, más aún si te llama un reportero para pedir un descargo. Me llamaron del programa de Magaly para aclarar un tema para aclarar un tema que no me compete a mí. Me daba risa porque la gente buscaba en Google y no encontraba nada", comentó Retiz.