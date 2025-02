Melissa Paredes abre la posibilidad de regresar a 'América Hoy': "No le cierro las puertas a nada"

Melissa Paredes sorprendió al confesar que no descarta regresar como conductora de América Hoy si se lo proponen. La actriz, que actualmente desempeña el papel de 'Sheyla' en la novela Nina de azúcar, dijo que siempre usan su imagen para especular.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Melissa indicó que no tenía planes de dejar la conducción, pero fue expulsada de América Hoy por un tema que considera "bastante machista". Además, recalcó que no tendría ningún problema en retomarla.

"Si me llaman para actuar, actúo. Si me llaman para conducir, lo hago. Yo no cierro las puertas a nada de mi carrera. Me encanta hacer lo que hago y creo que le pongo todo el esfuerzo necesario a cada proyecto que tengo, eso es lo importante", dijo.