Esposa de Eduardo Rabanal se rectifica y niega acusación contra club: "Jamás hubo ofrecimiento de dinero"

El futbolsita, Eduardo Rabanal sigue en el centro de la polémica tras la denuncia por presunta violencia familiar de su esposa, Jahayra del Pilar Rosales. El caso generó gran repercusión por una declaración que involucraba al club ADA de Jaén. Sin embargo, la joven se rectificó y aclaró su versión sobre la supuesta intervención del equipo

Jahayra Rosales se retracta de acusación contra el club

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Jahayra del Pilar Rosales se retractó de sus declaraciones previas sobre el ADA de Jaén. En su mensaje, la esposa del futbolista negó que haya existido algún ofrecimiento económico o presión por parte de la institución para que desistiera de la denuncia.

"Quiero hacer de conocimiento público que me rectifico ante lo declarado sobre el Club ADA de Jaén, que jamás hubo alguna coordinación referente a un tema de pago a mi persona para desistir de la denuncia ante mi aún esposo y pido las disculpas del caso al club por haber generado algún tipo de inconveniente, ya que ellos no tienen nada que ver en este tema que es estrictamente familiar", expresó.

La rectificación se produjo luego de que el club emitiera un comunicado oficial rechazando categóricamente las acusaciones. La institución aseguró que los hechos mencionados no guardan relación con sus principios ni con su forma de proceder.

"Respecto a las afirmaciones de la esposa del futbolista que habría recibido una solicitud de nuestra institución para retirar una denuncia a cambio de dinero, negamos que tales hechos puedan estar vinculados a nuestro club por ser ajenos a nuestras políticas y valores", indicó el equipo.

@rkt696 Esposa de Eduardo Rabanal se rectifica tras acusaciones y polémica con club ADA de Jaén ♬ sonido original - rkt696

Club ADA de Jaén separa a Eduardo Rabanal del plantel

En paralelo, el ADA de Jaén también anunció medidas respecto a la situación del jugador. A través de un pronunciamiento oficial, el club reafirmó su compromiso con valores como el respeto, la integridad y la defensa de los derechos, especialmente de las mujeres.

"El club reafirma su compromiso con los valores de disciplina, integridad, honestidad y respeto a los derechos de todos, especialmente mujeres. Nos encontramos recabando toda la información disponible sobre los hechos con el propósito de ejercer las potestades disciplinarias que correspondan a nuestra relación laboral. Mientras tanto, el futbolista se encuentra separado del equipo y no participará de ninguna actividad con el plantel", señalaron.

Esta decisión marca una postura clara por parte de la institución frente a la denuncia por presunta violencia familiar, mientras continúan las investigaciones y se esclarecen los hechos.

En conclusión, el caso de Eduardo Rabanal refleja la complejidad de las denuncias en el ámbito deportivo y mediático. Aunque su esposa se rectificó en parte, la denuncia inicial sigue generando debate, mientras ADA de Jaén tomó distancia. La situación continúa en investigación y bajo la atención de la opinión pública