Esposa de Eduardo Rabanal revela que su club le pidió retirar denuncia: "Me ofrecieron dinero"

El futbolista Eduardo Rabanal volvió a acaparar titulares luego de que su esposa Jahayra del Pilar Rosales lo denunciara por presunta violencia familiar, a solo cinco meses de matrimonio. El caso generó impacto por la gravedad de las acusaciones y los detalles que la víctima reveló en televisión.

Esposa de Eduardo Rabanal revela detalles de las agresiones

En una entrevista para América Hoy, Pilar Rosales decidió contar su versión de los hechos y describió situaciones de violencia que, según su relato, ocurrieron en más de una ocasión. La joven aseguró que el futbolista habría ejercido agresiones físicas reiteradas durante la relación.

"Habrán sido unas tres, cuatro veces que me doblaba el brazo, me empujaba. Sí hubo metidas de manos, pero esta vez ya fue fuerte porque esta vez me ahorcó. Yo veía su cara lleno de cólera donde me decía: 'Me das mucha cólera'. Parecía que me quería matar. Me metió el puñete en la cabeza, en el pómulo. Mi hija pedía gritos, diciéndole que no me golpée y es una niña de 4 años y eso nunca se lo voy a perdonar", declaró, evidenciando el nivel de gravedad de lo denunciado.

Además, Rosales sostuvo que el comportamiento del futbolista se habría visto influenciado por problemas con el alcohol y episodios de celos extremos. Según indicó, estos factores habrían desencadenado conflictos constantes dentro de la relación.

"Él es un celopata es demasiado enfermo. (¿Cómo descubres que él te fue infiel?) Porque me empiezan a mandar capturas donde él es insistente con las mujeres. (¿Cuándo es la primera vez que él te golpea?) Siempre nos hemos forcejeado. Lo que pasa es que él cuando toma, tiene problemas con el alcohol", agregó.

@rkt696 Esposa de Eduardo Rabanal dijo que club le pidió retirar denuncia ♬ sonido original - rkt696

Denuncia previa y presunta presión para retirarla

El caso se complica aún más debido a que no sería la primera vez que se registran hechos de violencia. Según el parte policial, el pasado 16 de marzo de 2026 ya se habría producido un episodio similar, lo que evidenciaría un patrón de conducta reiterativa.

En ese contexto, Rosales también reveló que recibió presiones para retirar la denuncia. Según su testimonio, personas vinculadas al club ADA de Jaén, equipo en el que milita el futbolista, le habrían ofrecido dinero para desistir del proceso.

"(¿Es cierto que gente de su equipo de fútbol se acercó a ti pidiéndote que por favor no hables al respecto?) No que no hable, sino que retirara la denuncia. Me ofrecieron dinero, pero se han equivocado conmigo porque ni siquiera ustedes ni a nadie estoy cobrando por declarar. Yo si te estoy dando mi declaración es porque no voy a permitir que absolutamente nadie se burle de mí y ese hombre ya se ha burlado demasiado", sostuvo.

Hasta el momento, el club no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación del jugador, lo que ha incrementado las críticas y la presión pública para que se esclarezcan los hechos.

En conclusión, la denuncia contra Eduardo Rabanal reabre el debate sobre la violencia familiar en el ámbito deportivo y la responsabilidad institucional. El testimonio de su esposa plantea acusaciones que deberán ser investigadas, mientras la opinión pública sigue atenta a las posibles consecuencias.