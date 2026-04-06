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¡Casi se van a las manos!

Shirley Arica patea la comida de Pamela López en "La Granja VIP" y desata bronca con Samahara Lobatón

La pelea empezó por un detalle y terminó en gritos y fuertes comentarios entre Shirley Arica, Pamela López y Samahara Lobatón frente a todos. La tensión fue tan alta que tuvieron que intervenir.

Shirley Arica, Pamela López y Samahara Lobatón protagonizaron fuerte bronca en "La Granja VIP".
Shirley Arica, Pamela López y Samahara Lobatón protagonizaron fuerte bronca en "La Granja VIP". (Composición Karibeña)
06/04/2026

Una tremenda bronca se vivió en "La Granja VIP" y dejó a todos en shock. Samahara Lobatón y Shirley Arica se enfrentaron cara a cara con Pamela López en una pelea que casi se sale de control. Todo pasó el domingo 5 de abril, en medio de una situación que parecía simple, pero terminó explotando. Lo que empezó con unas bolsas de basura terminó en una fuerte discusión.

Shirley Arica y Samahara Lobatón discuten con Pamela López 

Lo que parecía un día más dentro del reality "La Granja VIP" terminó en una bronca que dejó a todos con la boca abierta. Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López protagonizaron un enfrentamiento fuerte, lleno de gritos, insultos y tensión al máximo.

Todo ocurrió en plena convivencia, cuando un detalle mínimo desató el caos. Unas bolsas de basura colocadas cerca de donde estaban sentadas encendieron la chispa. Shirley reaccionó molesta y lanzó comentarios que no pasaron desapercibidos.

Pero la situación se salió de control cuando Pamela decidió responder sin filtro. "¿Cómo vivirá en su casa? Qué asco, cochina", dijo, desatando una ola de reacciones inmediatas.

En medio del conflicto, Samahara Lobatón no se quedó al margen. Al contrario, decidió meterse y defender su posición con todo. Sin dudarlo, respondió fuerte.

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"La cochina eres tú por comer en el cuarto", señaló la influencer a la trujillana, generando un ambiente más tenso.

Minutos después, la discusión pasó a otro nivel. Shirley y Samahara se acercaron directamente a Pamela, quedando frente a frente. La tensión era evidente y cualquier cosa podía pasar. En medio del cruce, Shirley golpeó el plato de comida y la taza de Pamela. Ese gesto provocó una reacción inmediata. Pamela se levantó y empezó a reclamar.

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"Ten cuidado, estás botando mi taza", señaló Pamela y le tocó la pierna. "¡No me toques!", gritó Shirley Arica luego de patear la comida de Pamela. "¡Me está pateando mi comida!... Quiero que me toques, quiero que me toques", señaló Pamela, retándola en pleno programa. "Acá está mi plato... con el cu** falso que tienes", dijo la trujillana. "Conchu**", acotó Samahara. "Mira tu casa, payasa", dijo Shirley.

A partir de ahí, ambas comenzaron a atacarse con todo. Incluso se dijeron cosas sobre su físico, lo que hizo que la discusión sea aún más intensa. El momento fue tan fuerte que varios participantes tuvieron que intervenir. 

Paul Michael se puso en medio para evitar que la situación pase a mayores. Desde la mesa, Melissa Klug y Paty Lorena se reían mientras observaban el enfrentamiento, mientras que Samahara Lobatón y Mónica Torres se acercaron para llevarse a Shirley Arica. Todo indicaba que la pelea podía terminar en golpes, pero lograron separarlas a tiempo. Aun así, los gritos continuaban y el ambiente seguía cargado.

Insultos en cadena

La pelea continuó con frases cada vez más fuertes. Paul Michael volvió a meterse delante de Pamela López cuando Samahara Lobatón se acercó a ella. De pronto, la influencer lanzó una fuerte frase y Pamela respondió sin pensarlo dos veces.

"Casi te mueres, h***", señaló Pamela. "Y estoy acá viva (Llorando) ¿Y a ti qué chu**"?", comentó Samahara. "Perú, véanla de cuerpo entero, la cucufata, payasa", dijo Samahara mientras Pamela giraba bailando. "De tu circo", le contestó Pamela López. "No, de mi circo, no. Yo no me autoflagelo en todos los canales por los padres que no me han pasado", gritó Samahara.

Este enfrentamiento ya es uno de los más comentados del programa. En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar y opinar sobre lo ocurrido. Muchos aseguran que la convivencia está cada vez más complicada y que los conflictos están llegando a un nivel preocupante.

En conclusión, la bronca entre Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López dejó claro que en "La Granja VIP" la tensión está al límite. Lo que empezó como algo pequeño terminó en una pelea fuerte que casi acaba mal. El reality sigue dando momentos intensos, y todo indica que lo que viene será aún más polémico.

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