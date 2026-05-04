Hermano de Pompinchú revela lo que el cómico le dijo antes de entrar a UCI: "De acá salgo"

Alfonso Gonzáles Mendoza, más conocido como Pompinchú, falleció a los 55 años tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos. Su partida ha golpeado a familiares, colegas y seguidores, quienes lo recuerdan como uno de los cómicos ambulantes más queridos del país. Su hermano Raymundo Gonzáles contó con dolor cómo fueron los momentos previos a su ingreso a UCI.

Hermano de Pompinchú cuenta lo que le dijo antes de entrar a UCI

La comicidad peruana está de luto. El querido Alfonso Gonzáles Mendoza, más conocido como Pompinchú, falleció el pasado 1 de mayo a los 55 años, luego de luchar por varios días en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

El recordado cómico ambulante enfrentaba una fibrosis pulmonar que complicó su recuperación tras una cirugía de cadera. Aunque su salud se fue debilitando, sus familiares aseguran que él nunca perdió las ganas de seguir viviendo.

Durante el velorio, Raymundo Gonzáles, hermano de Pompinchú, recordó con mucho dolor cómo fueron los minutos previos al ingreso del artista a UCI. Según contó para "América Hoy", el cómico ya tenía muchas dificultades para respirar y necesitaba atención urgente.

"Tuvo que llegar el momento que ya le faltaba bastante el aire y estaba con 60 de oxígeno y tuvieron que llevarlo UCI. Él no quería entrar, pero quería salvarse, luchar y cuando partió me dijo: 'Cholo, de acá salgo'", mencionó Raymundo Gonzáles, hermano de Pompinchú.

Esa frase resume la fuerza con la que Pompinchú enfrentó sus últimos días. A pesar del miedo y del dolor, mantenía la esperanza de recuperarse.

@ameg_pe 04.05.26 | Hermano de Pompinchú revela lo que el cómico le dijo antes de entrar a UCI. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Pompinchú no solo fue un comediante. Fue un hombre que se ganó al público desde las calles, con su humor rápido, su picardía y su forma sencilla de hacer reír. En los años 90 y 2000, logró llegar a la televisión y se convirtió en una de las figuras más queridas de la comicidad ambulante.

Su estilo era directo, popular y lleno de ocurrencias. Por eso, muchas de sus frases siguen siendo recordadas por quienes crecieron viéndolo.

"Nunca te des por vencido. Recuerda que el hombre es arquitecto de su propio destino hermano, el que quiere se construye y el que quiere se destruye, tú sigue adelante. Llega el otro año, postulas, no ingresas, pal otro año será", señaló el cómico en una de sus escenas más recordadas.

Dolor en su familia y amigos

La partida de Pompinchú ha golpeado fuerte a sus seres queridos. Su hermano Raymundo no pudo ocultar la tristeza al despedirlo.

"La gente lo quiere y lo van a recordar siempre, ya está al lado de mi señor, así me parte el alma tengo que decir la realidad. Parece que fuera un sueño y no (puedo) despertarme. Pero si, se va mi hermano, parte de mi vida", afirmó.

Sus palabras reflejan el profundo vacío que deja el cómico en su familia. Varios compañeros de la comicidad también llegaron para darle el último adiós. El Chino Risas lo recordó como era en vida.

"A Pompin hay que recordarlo como siempre ha sido, chacotero, bromista, siempre haciendo el chiste con doble sentido", señaló.

Michael Cervantes, presidente de la Asociación de Cómicos Ambulantes del Perú, también le dedicó un emotivo mensaje. Sus palabras reflejaron el respeto y admiración que muchos artistas sentían por su trayectoria.

"Se va a unir con una leyenda, bueno que San Pedro abra las puertas del cielo y que suenen las trompetas porque llega ese grande de la comicidad peruana, al paraíso celestial", comentó.

Los restos de Pompinchú fueron velados en el Ministerio de Cultura. Luego fueron enterrados en el cementerio Los Sauces, San Juan de Lurigancho, entre aplausos y muestras de cariño.

En conclusión, la partida de Pompinchú ha dejado un profundo dolor en la comicidad peruana y en quienes lo conocieron. Su historia, marcada por la lucha y el esfuerzo, así como su estilo único para hacer reír, lo convierten en una figura difícil de olvidar. Hoy, familiares, amigos y seguidores lo despiden con tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en los escenarios y en el corazón del público.