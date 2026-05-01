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¡Lamentable! Falleció el cómico ambulante 'Pompinchú' tras estar en UCI por fibrosis pulmonar

Hermano del cómico ambulante Alfonso Mendoza, más conocido como "Pompinchú" confirmó su deceso tras haber ingresado a UCI por fibrosis pulmonar.

Falleció el cómico ambulante 'Pompinchú'
Falleció el cómico ambulante 'Pompinchú' (Composición Karibeña)
01/05/2026

El Perú se encuentra nuevamente en luto, el comediante ambulante Alfonso Mendoza conocido por su público como 'Pompinchú' falleció hoy 1 de mayo. El recordado artista se encuentra muy delicado en UCI y ahora, su hermano ha confirmado su deceso a los medios. 

¡Falleció 'Pompinchú'!

El comediante 'Pompinchú' tuvo una larga y complicada lucha contra la fibrosis pulmonar. Hoy 1 de mayo de 2026, el artista de 55 años partió a la eternidad tras haber ingresado a UCI hace unos días en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre.

Luego de encontrarse internado varios días con una serie de complicaciones médicas por su delicada salud, el comediante ambulante no pudo resistir más. Asimismo, Raymundo Mendoza junto al doctor que había tratado a Alfonso Mendoza los últimos días, confirmaron su deceso. 

 

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