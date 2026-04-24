Hijo de Roly Ortiz confirma que perderá la pierna tras complicaciones: "Podría ser hasta la cadera"

Roly Ortiz, fundador de Skándalo, atraviesa un complicado momento tras ser diagnosticado con trombosis crónica masiva. Luego de semanas de preocupación, se confirmó que perderá la pierna. Ante ello, su hijo se pronunció para dar detalles sobre su estado de salud y el difícil proceso que enfrenta.

Roly Ortiz perderá la pierna tras problemas de salud

Roly Ortiz, exproductor de Skándalo, permanece internado desde hace dos semanas en el Hospital Cayetano Heredia luego de ser diagnosticado con trombosis crónica masiva. Su estado de salud se ha ido complicando con el paso de los días, generando gran preocupación en su entorno cercano.

Este 24 de abril, en el programa 'América Hoy', se informó que los médicos confirmaron la intervención quirúrgica debido a que la pierna izquierda de Ortiz presentó un cuadro de sepsis. En la misma edición, su hijo, Christian Ortiz, se enlazó en vivo y contó la preocupación de la esposa y el impacto emocional que ha tenido su padre, quien se encuentra afectado anímicamente por la situación.

"Estamos consternados en la familia, lamentablemente es una situación que nos agarró de imprevisto a todos, ahorita Pamela que es su esposa está en una crisis nerviosa... sus hijos también, mi papá también está bastante afectado, está muy deprimido", expresó.

En su enlace en vivo, el hijo de Roly también brindó detalles sobre el estado de salud de su padre y el alcance de la intervención médica que deberá afrontar.

"Cuando yo conversé con el cirujano que lo operó la segunda vez, le hice la consulta directamente hasta qué grado o si se le podía dejar por debajo de la rodilla, si era posible para que se pueda poner una pierna ortopédica. Según lo que me comentó el cirujano en ese momento, por el grado de trombosis que tiene en la pierna y por la movilidad, porque no puede ni siquiera levantarla y no la siente para nada, es probable que sea hasta la cadera", señaló.

Al final, el hijo mayor del artista mencionó que su principal preocupación es que los médicos puedan conservar parte de la extremidad que permita colocarle una prótesis más adelante. Según indicó, esto le daría la posibilidad de recuperar cierta movilidad a futuro.

"Yo ruego a Dios que aunque sea le dejen un muñón por debajo de la pierna para que le puedan poner una prótesis y tal vez retomar la movilidad", expresó.

Roly Ortiz habló desde el hospital

Hace algunos días, Roly Ortiz decidió hablar desde el nosocomio y relatar la difícil situación que atraviesa. Con evidente tristeza, explicó que este problema viene arrastrándose desde hace años, pero que recién ahora ha tenido consecuencias severas que han afectado seriamente su calidad de vida. Uno de los aspectos que más impacto generó fue su delicado estado en la pierna izquierda.

"Dice el doctor que la tengo hace más de 20 años y en las operaciones que me han hecho me han sacado trombos fosilizados, de hace muchos años(...) No siento mi pierna izquierda, lo más probable es que la tengan que cortar, no siento nada, está muerta mi pierna", dijo con mucho dolor.

En conclusión, el hijo de Roly Ortiz ha sido quien ha dado detalles del delicado estado de salud del exproductor de Skándalo, confirmando la complejidad del cuadro médico que enfrenta y la difícil decisión de la amputación de su pierna izquierda.