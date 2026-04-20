Roly Ortiz conmueve al hablar desde el hospital y pide ayuda: "No siento mi pierna, está muerta"

Roly Ortiz atraviesa una situación complicada de salud y ha conmovido a todos tras hablar desde una cama del hospital. El músico se encuentra internado desde hace más de una semana y su estado ha generado preocupación.

Roly Ortiz impacta al hablar desde el hospital

Un momento muy duro vive Roly Ortiz, quien conmovió al público tras hablar desde el hospital sobre su delicado estado de salud. El productor musical está hospitalizado desde hace más de una semana y su testimonio ha causado gran preocupación entre sus seguidores.

El recordado fundador de Skándalo enfrenta una trombosis crónica masiva, una enfermedad que ha afectado seriamente su cuerpo y que ahora podría costarle una pierna. Su historia ha tocado el corazón de muchos.

En una entrevista con "América Hoy", Roly decidió hablar sin filtros sobre lo que está viviendo. Desde el Hospital Cayetano Heredia, contó con mucha tristeza cómo se siente. El músico explicó que este problema viene desde hace muchos años, aunque recién ahora ha tenido consecuencias graves. Pero lo que más impactó fue cuando habló de su pierna izquierda.

"Ahora estoy destrozado", dijo, dejando ver lo difícil que es este momento para él. "Dice el doctor que la tengo hace más de 20 años y en las operaciones que me han hecho me han sacado trombos fosilizados, de hace muchos años", señaló. "No siento mi pierna izquierda, lo más probable es que la tengan que cortar, no siento nada, está muerta mi pierna", expresó con mucho dolor.

El amor de su familia lo sostiene y el apoyo del público lo anima

En medio de esta dura situación, Roly no está solo. Él mismo destacó el apoyo incondicional de su esposa, quien no se ha separado de su lado.

"Mi esposa se está portando 10/10. Pamela te amo mucho, gracias por hacer todo lo que estás haciendo, gracias porque no me estás abandonando, te amo con todo mi corazón...", dijo emocionado.

A pesar de que ella tiene un bebé de solo cuatro meses, sigue firme acompañándolo todos los días, lo que ha sido clave para mantenerlo con fuerza. El productor también contó que ha recibido muchos mensajes de apoyo, lo que le ha levantado el ánimo en estos días tan difíciles y le dan esperanza en medio de la incertidumbre.

"Mucha gente se ha interesado en mi caso, quiero agradecer a la gente de APDAYC, al público... No sabes todo lo que me están escribiendo, cosas lindas, dándome fuerzas, orando por mi, eso alegra y me levanta el ánimo", comentó.

Pide ayuda para su recuperación

Sin embargo, Roly fue claro en decir que necesita apoyo para poder continuar con su tratamiento. Su recuperación será larga y costosa.

"Necesito varias cosas, una pierna ortopédica, una cama de hospital porque no voy a poder levantarme de la cama por lo menos un año, cuando te cortan la pierna, demora en sanar", explicó. "Gracias porque no estoy solo", finalizó.

En conclusión, Roly Ortiz habló desde el hospital para contar el difícil momento de salud que atraviesa y cómo enfrenta esta situación. Además, pidió apoyo para continuar con su tratamiento y recuperación, generando una ola de solidaridad entre sus seguidores.