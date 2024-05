Dorita Orbegoso arremete contra Ricky Trevitazzo tras polémica con Roly Ortiz: "Hay que ser agradecido"

Dorita Orbegoso fue consultada acerca de la disputa entre Roly Ortiz, fundador de Skándalo, y Ricky Trevitazo. Ortiz denunció que Trevitazo, exintegrante del grupo, aprovechó su ausencia en Bolivia para inscribir el nombre de Skándalo en Indecopi y poder generar ingresos bajo ese nombre.

Ante ello, la modelo criticó duramente a los exintegrantes de la agrupación por facturar a nombre de Skándalo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Dorita Orbegoso arremete contra Ricky Trevitazzo

Recientemente, el programa Todo se filtra abordó a Dorita Orbegoso para saber su opinión sobre la reciente polémica entre el exintegrante de Skandalo, Ricky Trevitazzo, y Roly Ortiz, el fundador de la agrupación. Ante ello, la modelo le dio un jalón de orejas a Trevitazzo, pues no fue agradecido con el dueño del grupo que lo catapultó a la fama.

"Saben a lo que se atenian si usaban el nombre que no les correspondía (...) Uno no puede utilizar y hacer un tributo si no está registrado el nombre y más aún si el dueño todavía está vivo. Uno tiene que ser agradecido, hacer todo por lo legal. No podemos pasar por alguien, lo legal es lo que vale", sostuvo.

Roly Ortiz revela el motivo de su demanda

Roly Ortiz, fundador de Skándalo, reveló que Ricky Trevitazzo lo traicionó al inscribir el nombre del grupo en Indecopi mientras él se encontraba en Bolivia. El empresario explicó que su patente había vencido, y el cantante aprovechó esa situación.

"Me entero que Ricky había patentado el nombre de Skándalo a su nombre. En el 2018, yo presenté a la septima generación del grupo e invité a Ricky para que nos apadrine (...) Luego Ricky me dice a dónde te vas y le digo a Bolivia, Ricky aprovechando que yo me fui se va a Indecopi y patenta el nombre a mis espaldas", contó.

Por este motivo, el fundador de Skándalo aseguró que tomará medidas legales debido a lo ocurrido, ya que los exintegrantes se siguieron presentando bajo el nombre de su grupo. "Eso es una bajeza, lo que hizo (...) Lo peor es que él sabía que me fui a Bolivia, eso lo hizo como una deslealtad. Voy a iniciar una demanda para anular ese registro. Enterarme de una cosa así, de una persona mal agradecida por la cual hice tanto, la verdad a mí me pasó y por eso he tomado esa decisión", manifestó Roly Ortiz para el programa de Carlos Orozco.