Makanaky fue detenido por caso vinculado a Jonathan Maicelo: "Le ha salido su RQ"

El creador de contenido, Einer Gilbert Alva León, más conocido como 'Makanaky', fue intervenido por la Policía Nacional del Perú el 11 de mayo, hecho que se viralizó rápidamente en redes sociales. Horas después, su mánager salió a explicar públicamente las razones detrás de la captura del popular tiktoker.

Mánager de Makanaky rompe su silencio tras intervención policial

El mánager de Makanaky habló mediante unos audios difundidos en el pódcast 'Face to Face', conducido por Carlitos TV en Zentral Studio. En sus declaraciones, aclaró que la intervención policial se produjo debido a una requisitoria pendiente vinculada a un antiguo proceso relacionado con el boxeador Jonathan Maicelo.

"Lo que pasa es que a él le ha salido su RQ. Hace cuatro años, él habló sobre un caso con Maicelo", explicó el representante del influencer.

Según detalló, el problema legal se habría complicado debido a que Makanaky no cumplió con algunas obligaciones judiciales impuestas dentro del proceso. El representante señaló que el creador de contenido no acudió a firmar ni participó en determinadas audiencias, situación que finalmente derivó en la orden de requisitoria.

"Como no entró a firmar ni tampoco fue a sus reuniones de audiencia, le pusieron RQ", agregó.

Representante asegura que buscaban resolver requisitoria

El mánager también explicó que decidió aconsejarle al influencer entregarse voluntariamente con el objetivo de solucionar el tema judicial cuanto antes. Según comentó, Makanaky tiene presentaciones y contratos pendientes en varias ciudades del país, por lo que necesitaba resolver el problema para continuar trabajando.

"Y miren, tampoco le han detenido; yo le dije que se entregara porque, como tenemos abogados, la mejor manera es que se presente para ver ese RQ, eliminarlo, porque tiene viajes en mayo a Cusco, Chepén, Trujillo, Tarapoto. Full contratos", manifestó durante el pódcast.

Mientras tanto, Carlitos TV reveló que el influencer estaba a punto de iniciar una transmisión en vivo junto al streamer Sacha cuando llegaron los agentes policiales. En el video difundido en redes sociales se observa el momento en que un efectivo le informa que deberá colocarle grilletes, mientras Makanaky responde tranquilamente: "Ya. Vamos".

El representante añadió que el influencer se encontraba acompañado de un abogado para resolver el proceso pendiente, el cual también estaría relacionado con una investigación por presunta apología.

"Acá estoy con abogado para que pueda limpiar su RQ por el tema de apología. Eso fue cuatro años atrás, pero tú sabes que la justicia avanza. Igual estoy acá, apoyándolo", indicó.

Cabe recordar que hace algunos años Makanaky afrontó cuestionamientos luego de asegurar, durante una entrevista con Jonathan Maicelo, que participó de un delito grupal cuando era escolar. Posteriormente, el influencer afirmó que todo se trató de una "broma" o una "mentira", pero sus palabras generaron una fuerte reacción pública.

En conclusión, la nueva polémica protagonizada por Makanaky volvió a generar debate en redes y reavivó un episodio que años atrás causó indignación pública. Aunque su entorno asegura que se trata solo de una requisitoria pendiente, el caso continúa despertando críticas por el historial del influencer.