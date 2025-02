"¿Quién lo tiene?": Makanaky exige que le devuelvan lo robado tras caos en la presentación de Speed

El influencer Makanaky rompió su silencio tras la fuerte agresión que sufrió en el Centro de Lima durante la presentación del streamer Speed. A través de un video en redes sociales, no solo habló sobre el ataque que recibió, sino que también denunció el robo de su cabeza de león, un accesorio que forma parte de su identidad.

En su reciente publicación, el creador de contenido Makanaky reveló que, además de ser golpeado y expulsado de la presentación de Speed en Lima, le arrebataron la cabeza de león de su disfraz. Según contó, alguien aprovechó la confusión del momento para llevársela.

"Ahora que me acuerdo, mi cabeza de león me han quitado ese día que vino Speed, me han quitado mi cabeza de león. Un chibolo me quitó mi cabeza de león", dijo visiblemente molesto.