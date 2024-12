Yiddá Eslava acepta que Julián Zucchi la llamó 'transtornada y desquiciada': "No voy a callar más"

Yiddá Eslava y Julián Zucchi están envueltos en un nuevo escándalo mediático, ya que la mañana de ayer protagonizaron una tensa pelea en la vía pública. Por la noche, la actriz se presentó en el programa de Magaly para contar que su exesposo la insultó cuando estaban en la comisaría tras el altercado.

Durante su participación en el programa de ATV, Yiddá reveló que Julián estaba enterado de que los niños viajarían junto a sus dos nanas, afirmación que el actor desmintió horas después, aunque chats filtrados muestran lo contrario.

Asimismo, Yiddá condenó la actitud de Julián y su madre, ya que en las imágenes se puede ver que ambos tuvieron un fuerte enfrentamiento con las niñeras de los pequeños. Incluso Julián arrancó la camioneta cuando una de las trabajadoras no había subido al vehículo, lo cual pudo ocasionar una desgracia.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Magaly le preguntó sobre lo ocurrido en la comisaría tras el altercado. "¿Es cierto que él, delante de la policía y cuando estaban en la comisaría, te llamó desquiciada y trastornada?", preguntó la periodista.

Yiddá se mostró completamente cabizbaja y con una voz temerosa respondió que "sí" , confirmando lo dicho por Magaly. Además, la actriz hizo un esfuerzo por recobrar el temple y anunció que no permitirá más maltratos por parte del padre de sus hijos.

" Ya no voy a callar más porque es hora de defenderme. Ya no puedo seguir tolerando más situaciones porque, por tratar de volver a mi vida cotidiana y mantener esto bajo la ley...", concluyó.

Durante una entrevista en vivo con "Amor y Fuego", Yiddá Eslava no dudó en hablar sobre lo sucedido con Julián Zucchi y el incidente con la nana de sus hijos. Además, reveló el juicio de alimentos que le puso.

"Nosotros tenemos un acuerdo. Yo le tuve que poner un juicio de alimentos. Él no me pasaba manutención por eso tuve que hacer juicio de alimentos (...) las terapias son carísimas. Y yo he vendido mis entradas, mes a mes. Y mi show me mantuvo", indicó.