Yiddá Eslava desmiente a Julián Zucchi con CHATS tras incidente con nana de sus hijos: "No lo sorprendí"

El escandaloso incidente protagonizado por Julián Zucchi, quien fue captado aparentemente arrastrando a la nana de sus hijos con su auto, desató una gran polémica. Yiddá Eslava, madre de los hijos de Zucchi, intervino para aclarar los hechos, desmintiendo las versiones que circulaban.

En una conversación en vivo con "Amor y Fuego", Yiddá contó su versión de lo ocurrido y mostró pruebas que refutan las acusaciones.

Según Yiddá, el problema comenzó cuando ella le pidió a Zucchi que las nanas acompañaran a los niños en un viaje. Esto no tenía nada que ver con evitar que él estuviera con sus hijos, como algunos rumores sugerían. Yiddá explicó que lo único que le pidió a Julián es que vayan las nanas en el viaje, para su tranquilidad, destacando que su única intención era garantizar la seguridad de los niños.

La excombatiente también relató en "Amor y Fuego" que antes de la confusión, Zucchi y ella habían acordado que las nanas irían con los niños.

"Yo he quedado con él, el día viernes, que él iba a viajar con las nanas, él me dijo: 'Ok, todo está perfecto'". (¿Tienes cómo demostrarlo?) Claro, tengo los chats, por supuesto. Todo lo que yo digo, es con fundamento y con pruebas en mano. No lo sorprendí". Yiddá dejó claro que no había ninguna restricción sobre la relación entre Zucchi y los niños. "Él siempre tiene vínculo con mis hijos, y eso lo demuestran sus redes sociales", señaló.