Julián Zucchi fue captado arrastrando a nana de sus hijos con auto: "La violencia no fue desde mi lado"

Un video captado por cámaras de seguridad ha desatado la polémica en las redes sociales, mostrando a Julián Zucchi aparentemente arrastrando con su auto a la nana de sus hijos. Este incidente provocó que Yiddá Eslava, exesposa de Zucchi, interviniera y que ambos terminaran en la comisaría. En conversación con "Amor y Fuego", el argentino se pronunció al respecto.

Este 12 de diciembre, el programa "Amor y Fuego" mostró las imágenes del momento en que Julián Zucchi aparentemente arrastra a la nana con su vehículo, lo que levantó sospechas de una posible crisis en su relación con Yiddá Eslava. Tras el incidente, Yiddá bajó rápidamente para intervenir, y ambos fueron a la comisaría.

Luego de este escándalo, Julián Zucchi se comunicó en vivo con "Amor y Fuego" al salir de la comisaría para dar su versión de los hechos. En la entrevista, Zucchi aseguró que nunca tuvo la intención de arrastrar a la mujer con su camioneta.

Julián Zucchi explicó que cuando su madre le señaló que la mujer estaba colgada, inmediatamente se detuvo.

La situación se volvió aún más tensa cuando Peluchín, conductor del programa, le preguntó sobre su presencia en la comisaría. Zucchi no dudó en responder, aclarando que su presencia allí se debía a un incidente previo con Yiddá.

El actor también reveló que las nanas querían subirse a su carro, pero él les pidió que no lo hicieran, ya que ya había suficiente espacio con los tres adultos y los tres menores que estaban dentro del vehículo.

Julián Zucchi insistió en que la violencia no fue iniciada por él, sino por las personas involucradas en el incidente.