Alejandra Baigorria reveló el 'problema' que tendría previo a su boda con Said Palao ¿Se puede cancelar?

Desde hace unos años, Alejandra Baigorria y Said Palao han formado una fuerte relación sentimental. Hace casi un año han anunciado que se comprometieron y confirmaron que se casarán el 2025. Aunque, la empresaria reveló algunos 'inconvenientes' que podrían generar problemas para que se casen.

Alejandra Baigorria y Said Palao anunciaron que felizmente se casarán después de varios años de relación, sus seguidores se encuentran en la expectativa de lo que será una de las bodas más esperadas. En las últimas entrevistas realizadas a la pareja, han confirmado que ya están detrás de todos los planes para casarse en próximo año.

Además, informaron que se encuentran en medio de varios preparativos para contraer matrimonio, como tanto lo ha venido esperando Alejandra Baigorria. Aunque, durante una última entrevista, la chica reality reveló el gran problema que tiene y empezó a pedir ayuda para que pueda casarse. Esto sería a causa de que no tendría mucho tiempo.

"Amiga, estoy atareada... tengo que inaugurar mi nuevo salón, tengo el perfume, tengo la colección de verano y de navidad, tengo mil proyectos, tengo un viaje a Chile. No me he probado ningún vestido de novia, ¡Auxilio!", expresó.